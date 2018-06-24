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- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - ZONGULDAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 20:22 | Son Güncelleme

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - : ZONGULDAK

MERKEZ

Toplam Sandık : 287Toplam Seçmen : 90.204Açılan Sandık : 222Açılan Sandık Oranı : % 77,35Kullanılan Oy : 58.292Geçerli Oy : 57.237Katılım Oranı : % 86,26
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 51,1229.262 AK PARTİ : % 38,8122.214 MHP : % 12,317.048MİLLET İTTİFAKI : % 44,4525.444 CHP : % 34,3519.659 İYİ PARTİ : % 7,874.505 SAADET PARTİSİ : % 2,241.280DİĞER : % 2,531.446HDP : % 1,58906VATAN PARTİSİ : % 0,18103HÜDA PAR : % 0,158ALAPLI

Toplam Sandık : 120Toplam Seçmen : 32.480Açılan Sandık : 103Açılan Sandık Oranı : % 85,83Kullanılan Oy : 24.652Geçerli Oy : 23.953Katılım Oranı : % 90,31
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 66,2815.875 AK PARTİ : % 53,3212.771 MHP : % 12,963.104MİLLET İTTİFAKI : % 31,087.445 CHP : % 22,545.399 İYİ PARTİ : % 7,221.729 SAADET PARTİSİ : % 1,32317HDP : % 0,99236DİĞER : % 0,84201VATAN PARTİSİ : % 0,3687HÜDA PAR : % 0,1945ÇAYCUMA

Toplam Sandık : 257Toplam Seçmen : 72.211Açılan Sandık : 117Açılan Sandık Oranı : % 45,53Kullanılan Oy : 26.691Geçerli Oy : 26.072Katılım Oranı : % 88,38
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 52,6313.721 AK PARTİ : % 46,9912.250 MHP : % 5,641.471MİLLET İTTİFAKI : % 43,3511.302 CHP : % 33,538.742 İYİ PARTİ : % 7,31.903 SAADET PARTİSİ : % 2,52657DİĞER : % 2,67697HDP : % 0,88229VATAN PARTİSİ : % 0,3180HÜDA PAR : % 0,1642DEVREK

Toplam Sandık : 168Toplam Seçmen : 45.179Açılan Sandık : 120Açılan Sandık Oranı : % 71,43Kullanılan Oy : 26.379Geçerli Oy : 25.291Katılım Oranı : % 86,01
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 62,8115.885 AK PARTİ : % 55,8614.127 MHP : % 6,951.758MİLLET İTTİFAKI : % 33,868.563 CHP : % 24,026.076 İYİ PARTİ : % 7,922.004 SAADET PARTİSİ : % 1,91483DİĞER : % 1,87473HDP : % 0,84212VATAN PARTİSİ : % 0,3487HÜDA PAR : % 0,2564EREĞLİ

Toplam Sandık : 415Toplam Seçmen : 128.418Açılan Sandık : 226Açılan Sandık Oranı : % 54,46Kullanılan Oy : 59.588Geçerli Oy : 57.776Katılım Oranı : % 89,41
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 57,7333.353 AK PARTİ : % 45,426.229 MHP : % 12,337.124MİLLET İTTİFAKI : % 38,422.185 CHP : % 29,6717.144 İYİ PARTİ : % 7,684.438 SAADET PARTİSİ : % 1,04603HDP : % 1,49858DİĞER : % 1,21700VATAN PARTİSİ : % 0,29169HÜDA PAR : % 0,18104GÖKÇEBEY

Toplam Sandık : 60Toplam Seçmen : 16.723Açılan Sandık : 41Açılan Sandık Oranı : % 68,33Kullanılan Oy : 9.701Geçerli Oy : 9.081Katılım Oranı : % 87,29
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 53,644.871 AK PARTİ : % 47,034.271 MHP : % 6,61600MİLLET İTTİFAKI : % 42,483.858 CHP : % 32,062.911 İYİ PARTİ : % 8,67787 SAADET PARTİSİ : % 1,76160DİĞER : % 1,76160HDP : % 1,16105VATAN PARTİSİ : % 0,6155HÜDA PAR : % 0,3128KİLİMLİ

Toplam Sandık : 87Toplam Seçmen : 27.440Açılan Sandık : 76Açılan Sandık Oranı : % 87,36Kullanılan Oy : 20.792Geçerli Oy : 20.403Katılım Oranı : % 85,63
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 53,7210.960 AK PARTİ : % 38,257.804 MHP : % 15,473.156MİLLET İTTİFAKI : % 44,149.005 CHP : % 34,056.947 İYİ PARTİ : % 7,61.551 SAADET PARTİSİ : % 2,48507DİĞER : % 1,23251HDP : % 0,75153VATAN PARTİSİ : % 0,1123HÜDA PAR : % 0,048KOZLU

Toplam Sandık : 114Toplam Seçmen : 34.208Açılan Sandık : 77Açılan Sandık Oranı : % 67,54Kullanılan Oy : 18.841Geçerli Oy : 18.439Katılım Oranı : % 86,55
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 61,2211.288 AK PARTİ : % 48,698.978 MHP : % 12,532.310MİLLET İTTİFAKI : % 36,186.671 CHP : % 25,744.746 İYİ PARTİ : % 8,471.562 SAADET PARTİSİ : % 1,97363HDP : % 1,5276DİĞER : % 0,72132VATAN PARTİSİ : % 0,236HÜDA PAR : % 0,1223YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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