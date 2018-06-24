- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - ZONGULDAK

MERKEZ
Toplam Sandık : 287Toplam Seçmen : 90.204Açılan Sandık : 286Açılan Sandık Oranı : % 99,65Kullanılan Oy : 77.916Geçerli Oy : 76.388Katılım Oranı : % 86,38
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 50,5838.638 AK PARTİ : % 38,1629.153 MHP : % 12,429.485MİLLET İTTİFAKI : % 45,1634.499 CHP : % 34,9526.701 İYİ PARTİ : % 7,96.036 SAADET PARTİSİ : % 2,311.762DİĞER : % 1,91.449HDP : % 1,881.437VATAN PARTİSİ : % 0,31234HÜDA PAR : % 0,15116ALAPLI
Toplam Sandık : 120Toplam Seçmen : 32.480Açılan Sandık : 120Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 29.487Geçerli Oy : 28.421Katılım Oranı : % 90,79
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,8618.435 AK PARTİ : % 52,2314.843 MHP : % 12,643.592MİLLET İTTİFAKI : % 32,899.349 CHP : % 23,956.808 İYİ PARTİ : % 7,572.152 SAADET PARTİSİ : % 1,37389HDP : % 1,13322VATAN PARTİSİ : % 0,42118HÜDA PAR : % 0,2161DİĞER : % 0,1749ÇAYCUMA
Toplam Sandık : 257Toplam Seçmen : 72.211Açılan Sandık : 244Açılan Sandık Oranı : % 94,94Kullanılan Oy : 60.353Geçerli Oy : 58.253Katılım Oranı : % 88,49
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 54,1431.537 AK PARTİ : % 48,6428.336 MHP : % 5,493.201MİLLET İTTİFAKI : % 42,624.815 CHP : % 33,4719.496 İYİ PARTİ : % 74.080 SAADET PARTİSİ : % 2,131.239DİĞER : % 1,68978HDP : % 0,99579VATAN PARTİSİ : % 0,35202HÜDA PAR : % 0,22130DEVREK
Toplam Sandık : 168Toplam Seçmen : 45.179Açılan Sandık : 166Açılan Sandık Oranı : % 98,81Kullanılan Oy : 38.494Geçerli Oy : 36.510Katılım Oranı : % 85,81
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,6723.245 AK PARTİ : % 56,3520.573 MHP : % 7,322.672MİLLET İTTİFAKI : % 34,2312.497 CHP : % 248.762 İYİ PARTİ : % 8,333.041 SAADET PARTİSİ : % 1,9694HDP : % 0,93341VATAN PARTİSİ : % 0,55202HÜDA PAR : % 0,3111DİĞER : % 0,2696EREĞLİ
Toplam Sandık : 415Toplam Seçmen : 128.418Açılan Sandık : 353Açılan Sandık Oranı : % 85,06Kullanılan Oy : 96.704Geçerli Oy : 93.854Katılım Oranı : % 89,26
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 57,253.683 AK PARTİ : % 44,5641.820 MHP : % 12,6411.863MİLLET İTTİFAKI : % 39,0736.672 CHP : % 30,2528.394 İYİ PARTİ : % 7,777.296 SAADET PARTİSİ : % 1,05982HDP : % 1,641.537DİĞER : % 0,88822VATAN PARTİSİ : % 0,3284HÜDA PAR : % 0,17158GÖKÇEBEY
Toplam Sandık : 60Toplam Seçmen : 16.723Açılan Sandık : 60Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 14.617Geçerli Oy : 13.673Katılım Oranı : % 87,41
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 54,647.471 AK PARTİ : % 47,56.495 MHP : % 7,14976MİLLET İTTİFAKI : % 42,795.851 CHP : % 32,64.457 İYİ PARTİ : % 8,641.181 SAADET PARTİSİ : % 1,56213HDP : % 1,19163VATAN PARTİSİ : % 0,6488HÜDA PAR : % 0,4460DİĞER : % 0,2230KİLİMLİ
Toplam Sandık : 87Toplam Seçmen : 27.440Açılan Sandık : 87Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 23.619Geçerli Oy : 23.022Katılım Oranı : % 86,08
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 53,3512.282 AK PARTİ : % 38,158.782 MHP : % 15,23.500MİLLET İTTİFAKI : % 45,0510.372 CHP : % 34,768.002 İYİ PARTİ : % 7,881.813 SAADET PARTİSİ : % 2,42557HDP : % 0,78180DİĞER : % 0,49112VATAN PARTİSİ : % 0,2149HÜDA PAR : % 0,0818KOZLU
Toplam Sandık : 114Toplam Seçmen : 34.208Açılan Sandık : 114Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 29.707Geçerli Oy : 29.042Katılım Oranı : % 86,84
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 58,7617.066 AK PARTİ : % 46,3613.464 MHP : % 12,43.602MİLLET İTTİFAKI : % 38,7311.247 CHP : % 27,88.074 İYİ PARTİ : % 8,772.547 SAADET PARTİSİ : % 2,16626HDP : % 1,69490DİĞER : % 0,4117VATAN PARTİSİ : % 0,2368HÜDA PAR : % 0,1234
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