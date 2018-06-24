HABER

- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - ZONGULDAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 22:07 | Son Güncelleme

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - : ZONGULDAK

MERKEZ

Toplam Sandık : 287Toplam Seçmen : 90.204Açılan Sandık : 286Açılan Sandık Oranı : % 99,65Kullanılan Oy : 77.916Geçerli Oy : 76.388Katılım Oranı : % 86,38
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 50,5838.638 AK PARTİ : % 38,1629.153 MHP : % 12,429.485MİLLET İTTİFAKI : % 45,1634.499 CHP : % 34,9526.701 İYİ PARTİ : % 7,96.036 SAADET PARTİSİ : % 2,311.762DİĞER : % 1,91.449HDP : % 1,881.437VATAN PARTİSİ : % 0,31234HÜDA PAR : % 0,15116ALAPLI

Toplam Sandık : 120Toplam Seçmen : 32.480Açılan Sandık : 120Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 29.487Geçerli Oy : 28.421Katılım Oranı : % 90,79
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,8618.435 AK PARTİ : % 52,2314.843 MHP : % 12,643.592MİLLET İTTİFAKI : % 32,899.349 CHP : % 23,956.808 İYİ PARTİ : % 7,572.152 SAADET PARTİSİ : % 1,37389HDP : % 1,13322VATAN PARTİSİ : % 0,42118HÜDA PAR : % 0,2161DİĞER : % 0,1749ÇAYCUMA

Toplam Sandık : 257Toplam Seçmen : 72.211Açılan Sandık : 244Açılan Sandık Oranı : % 94,94Kullanılan Oy : 60.353Geçerli Oy : 58.253Katılım Oranı : % 88,49
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 54,1431.537 AK PARTİ : % 48,6428.336 MHP : % 5,493.201MİLLET İTTİFAKI : % 42,624.815 CHP : % 33,4719.496 İYİ PARTİ : % 74.080 SAADET PARTİSİ : % 2,131.239DİĞER : % 1,68978HDP : % 0,99579VATAN PARTİSİ : % 0,35202HÜDA PAR : % 0,22130DEVREK

Toplam Sandık : 168Toplam Seçmen : 45.179Açılan Sandık : 166Açılan Sandık Oranı : % 98,81Kullanılan Oy : 38.494Geçerli Oy : 36.510Katılım Oranı : % 85,81
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,6723.245 AK PARTİ : % 56,3520.573 MHP : % 7,322.672MİLLET İTTİFAKI : % 34,2312.497 CHP : % 248.762 İYİ PARTİ : % 8,333.041 SAADET PARTİSİ : % 1,9694HDP : % 0,93341VATAN PARTİSİ : % 0,55202HÜDA PAR : % 0,3111DİĞER : % 0,2696EREĞLİ

Toplam Sandık : 415Toplam Seçmen : 128.418Açılan Sandık : 353Açılan Sandık Oranı : % 85,06Kullanılan Oy : 96.704Geçerli Oy : 93.854Katılım Oranı : % 89,26
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 57,253.683 AK PARTİ : % 44,5641.820 MHP : % 12,6411.863MİLLET İTTİFAKI : % 39,0736.672 CHP : % 30,2528.394 İYİ PARTİ : % 7,777.296 SAADET PARTİSİ : % 1,05982HDP : % 1,641.537DİĞER : % 0,88822VATAN PARTİSİ : % 0,3284HÜDA PAR : % 0,17158GÖKÇEBEY

Toplam Sandık : 60Toplam Seçmen : 16.723Açılan Sandık : 60Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 14.617Geçerli Oy : 13.673Katılım Oranı : % 87,41
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 54,647.471 AK PARTİ : % 47,56.495 MHP : % 7,14976MİLLET İTTİFAKI : % 42,795.851 CHP : % 32,64.457 İYİ PARTİ : % 8,641.181 SAADET PARTİSİ : % 1,56213HDP : % 1,19163VATAN PARTİSİ : % 0,6488HÜDA PAR : % 0,4460DİĞER : % 0,2230KİLİMLİ

Toplam Sandık : 87Toplam Seçmen : 27.440Açılan Sandık : 87Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 23.619Geçerli Oy : 23.022Katılım Oranı : % 86,08
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 53,3512.282 AK PARTİ : % 38,158.782 MHP : % 15,23.500MİLLET İTTİFAKI : % 45,0510.372 CHP : % 34,768.002 İYİ PARTİ : % 7,881.813 SAADET PARTİSİ : % 2,42557HDP : % 0,78180DİĞER : % 0,49112VATAN PARTİSİ : % 0,2149HÜDA PAR : % 0,0818KOZLU

Toplam Sandık : 114Toplam Seçmen : 34.208Açılan Sandık : 114Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 29.707Geçerli Oy : 29.042Katılım Oranı : % 86,84
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 58,7617.066 AK PARTİ : % 46,3613.464 MHP : % 12,43.602MİLLET İTTİFAKI : % 38,7311.247 CHP : % 27,88.074 İYİ PARTİ : % 8,772.547 SAADET PARTİSİ : % 2,16626HDP : % 1,69490DİĞER : % 0,4117VATAN PARTİSİ : % 0,2368HÜDA PAR : % 0,1234

PARTNER2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...
Bursa'da mühürsüz çuvalla oy taşıma iddiasıBursa'da mühürsüz çuvalla oy taşıma iddiası
Siverek’te silahla seçim kutlamasıSiverek’te silahla seçim kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim 2018

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sandık başkanının skandal görüntüleri!

Sandık başkanının skandal görüntüleri!

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı

18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Canlı seçim sonuçları merak ediliyor!

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Canlı seçim sonuçları merak ediliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.