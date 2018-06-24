- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 1.638Toplam Seçmen : 1.443.585Açılan Sandık : 4Açılan Sandık Oranı : % 0,24Kullanılan Oy : 707Geçerli Oy : 698Katılım Oranı : % 23,79
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 66,91467 AK PARTİ : % 60,03419 MHP : % 6,344MİLLET İTTİFAKI : % 17,91125 CHP : % 18,34128 İYİ PARTİ : % 2,1515 SAADET PARTİSİ : % 0,866HÜDA PAR : % 00VATAN PARTİSİ : % 00HDP : % 9,1764DİĞER : % 2,5818AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Toplam Sandık : 114Toplam Seçmen : 106.301Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 2Toplam Seçmen : 1.350Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0AVUSTRALYA
Toplam Sandık : 53Toplam Seçmen : 46.764Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0AVUSTURYA CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 124Toplam Seçmen : 106.657Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 7Toplam Seçmen : 5.742Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0BAHREYN KRALLIĞI
Toplam Sandık : 2Toplam Seçmen : 1.376Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0BELÇİKA KRALLIĞI
Toplam Sandık : 136Toplam Seçmen : 142.463Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Toplam Sandık : 6Toplam Seçmen : 6.525Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0BOSNA HERSEK
Toplam Sandık : 4Toplam Seçmen : 2.463Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0BULGARİSTAN CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 15Toplam Seçmen : 7.604Açılan Sandık : 2Açılan Sandık Oranı : % 13,33Kullanılan Oy : 150Geçerli Oy : 148Katılım Oranı : % 10,78
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 32,4348 AK PARTİ : % 22,9734 MHP : % 8,1112MİLLET İTTİFAKI : % 62,1692 CHP : % 47,370 İYİ PARTİ : % 14,8622 SAADET PARTİSİ : % 00HÜDA PAR : % 00VATAN PARTİSİ : % 00HDP : % 5,418BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
Toplam Sandık : 124Toplam Seçmen : 99.250Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 2Toplam Seçmen : 1.477Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0ÇEK CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 1Toplam Seçmen : 1.367Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0ÇİN HALK CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 8Toplam Seçmen : 2.260Açılan Sandık : 1Açılan Sandık Oranı : % 12,5Kullanılan Oy : 85Geçerli Oy : 85Katılım Oranı : % 33,46
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 00 AK PARTİ : % 21,1818 MHP : % 2,352MİLLET İTTİFAKI : % 22,3519 İYİ PARTİ : % 18,8216 SAADET PARTİSİ : % 2,352 CHP : % 00HÜDA PAR : % 00VATAN PARTİSİ : % 00HDP : % 25,8822DİĞER : % 28,2424DANİMARKA KRALLIĞI
Toplam Sandık : 33Toplam Seçmen : 35.196Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0FİNLANDİYA CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 8Toplam Seçmen : 5.688Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0FRANSA CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 330Toplam Seçmen : 340.751Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 1Toplam Seçmen : 1.093Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 2Toplam Seçmen : 1.799Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0HOLLANDA KRALLIĞI
Toplam Sandık : 355Toplam Seçmen : 260.264Açılan Sandık : 14Açılan Sandık Oranı : % 3,94Kullanılan Oy : 1.628Geçerli Oy : 1.613Katılım Oranı : % 14,15
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 71,231.149 AK PARTİ : % 58,09937 MHP : % 12,71205VATAN PARTİSİ : % 0,254HDP : % 8,8142DİĞER : % 1,9832MİLLET İTTİFAKI : % 2,642 CHP : % 12,46201 İYİ PARTİ : % 4,0966 SAADET PARTİSİ : % 1,1819HÜDA PAR : % 00IRAK CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 3Toplam Seçmen : 3.421Açılan Sandık : 1Açılan Sandık Oranı : % 33,33Kullanılan Oy : 31Geçerli Oy : 31Katılım Oranı : % 3,4
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 38,7112 AK PARTİ : % 38,7112 MHP : % 00MİLLET İTTİFAKI : % 51,6116 CHP : % 35,4811 İYİ PARTİ : % 16,135 SAADET PARTİSİ : % 00HÜDA PAR : % 3,231VATAN PARTİSİ : % 00HDP : % 6,452İRAN İSLAM CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 3Toplam Seçmen : 1.082Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0İRLANDA CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 3Toplam Seçmen : 2.238Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0İSPANYA KRALLIĞI
Toplam Sandık : 4Toplam Seçmen : 3.568Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0İSRAİL DEVLETİ
Toplam Sandık : 4Toplam Seçmen : 4.969Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0İSVEÇ KRALLIĞI
Toplam Sandık : 34Toplam Seçmen : 38.879Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0İSVİÇRE KONFEDERASYONU
Toplam Sandık : 98Toplam Seçmen : 98.929Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0İTALYA CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 15Toplam Seçmen : 15.496Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0JAPONYA
Toplam Sandık : 4Toplam Seçmen : 3.863Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0KANADA
Toplam Sandık : 39Toplam Seçmen : 28.095Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0KATAR DEVLETİ
Toplam Sandık : 6Toplam Seçmen : 3.394Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 6Toplam Seçmen : 4.568Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0KIRGIZ CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 2Toplam Seçmen : 2.331Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0KOSOVA CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 2Toplam Seçmen : 1.666Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0KUVEYT DEVLETİ
Toplam Sandık : 1Toplam Seçmen : 1.912Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 60Toplam Seçmen : 106.446Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0LÜBNAN CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 6Toplam Seçmen : 4.759Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI
Toplam Sandık : 22Toplam Seçmen : 778Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0MACARİSTAN
Toplam Sandık : 2Toplam Seçmen : 2.156Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0MAKEDONYA CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 4Toplam Seçmen : 2.518Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0MALTA CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 1Toplam Seçmen : 678Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0MISIR ARAP CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 2Toplam Seçmen : 1.486Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0MOLDOVA CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 1Toplam Seçmen : 573Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0NORVEÇ KRALLIĞI
Toplam Sandık : 12Toplam Seçmen : 8.676Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 1Toplam Seçmen : 866Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0POLONYA CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 3Toplam Seçmen : 3.980Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0ROMANYA
Toplam Sandık : 8Toplam Seçmen : 6.819Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0RUSYA FEDERASYONU
Toplam Sandık : 14Toplam Seçmen : 11.350Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0SIRBİSTAN CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 1Toplam Seçmen : 571Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0SİNGAPUR CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 1Toplam Seçmen : 647Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0SUDAN CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 2Toplam Seçmen : 924Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI
Toplam Sandık : 20Toplam Seçmen : 23.552Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0TAYLAND KRALLIĞI
Toplam Sandık : 1Toplam Seçmen : 883Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0TÜRKMENİSTAN
Toplam Sandık : 6Toplam Seçmen : 1.576Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ :
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