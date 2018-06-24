- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK - GÜMRÜK KAPILARI

Toplam Sandık : 4.145Toplam Seçmen : 0Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0 AK PARTİ : % NaN0 MHP : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0 CHP : % NaN0 SAADET PARTİSİ : % NaN0 İYİ PARTİ : % NaN0HÜDA PAR : % NaN0VATAN PARTİSİ : % NaN0HDP : % NaN0YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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