- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK - GÜMRÜK KAPILARI

Toplam Sandık : 4.145Toplam Seçmen : 0Açılan Sandık : 642Açılan Sandık Oranı : % 15,49Kullanılan Oy : 25.295Geçerli Oy : 24.877Katılım Oranı : % Sonsuz
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 52,9213.165 AK PARTİ : % 41,6810.368 MHP : % 10,22.537MİLLET İTTİFAKI : % 33,338.292 CHP : % 25,536.351 İYİ PARTİ : % 6,731.673 SAADET PARTİSİ : % 0,84208HÜDA PAR : % 0,1537VATAN PARTİSİ : % 0,3586HDP : % 13,253.297YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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