- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK - GÜMRÜK KAPILARI

Toplam Sandık : 4.145Toplam Seçmen : 0Açılan Sandık : 1.367Açılan Sandık Oranı : % 32,98Kullanılan Oy : 58.233Geçerli Oy : 57.253Katılım Oranı : % Sonsuz
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 54,0930.969 AK PARTİ : % 43,9525.164 MHP : % 8,935.112MİLLET İTTİFAKI : % 32,2318.451 CHP : % 24,8814.244 İYİ PARTİ : % 6,133.510 SAADET PARTİSİ : % 0,95542HÜDA PAR : % 0,1691VATAN PARTİSİ : % 0,3169HDP : % 13,237.573
Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!
18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Tarihi gün! Artık serbest...
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum