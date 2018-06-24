HABER

- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK TOPLAM

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 20:23 | Son Güncelleme

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ VE GÜMRÜK KAPILARI

Toplam Sandık : 7.524Toplam Seçmen : 3.032.206Açılan Sandık : 865Açılan Sandık Oranı : % 11,5Kullanılan Oy : 80.185Geçerli Oy : 79.288Katılım Oranı : % 44,51
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 54,9143.541 AK PARTİ : % 46,937.187 MHP : % 8,016.354MİLLET İTTİFAKI : % 26,6721.143 CHP : % 20,7716.471 İYİ PARTİ : % 5,033.989 SAADET PARTİSİ : % 0,86683HÜDA PAR : % 0,1296VATAN PARTİSİ : % 0,26206HDP : % 14,7811.719DİĞER : % 3,262.583YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan partiÜnlü isimleri buluşturan parti
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!
Trakya'da seçim (6)Trakya'da seçim (6)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim 2018

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

İstanbul'da deprem! (Son depremler)

İstanbul'da deprem! (Son depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.