- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK TOPLAM

Toplam Sandık : 7.524Toplam Seçmen : 3.032.206Açılan Sandık : 865Açılan Sandık Oranı : % 11,5Kullanılan Oy : 80.185Geçerli Oy : 79.288Katılım Oranı : % 44,51
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 54,9143.541 AK PARTİ : % 46,937.187 MHP : % 8,016.354MİLLET İTTİFAKI : % 26,6721.143 CHP : % 20,7716.471 İYİ PARTİ : % 5,033.989 SAADET PARTİSİ : % 0,86683HÜDA PAR : % 0,1296VATAN PARTİSİ : % 0,26206HDP : % 14,7811.719DİĞER : % 3,262.583YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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