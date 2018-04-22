Milletvekili Halil Fırat’tan 23 Nisan kutlaması

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, TBMM’nin açılışının 98. Yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş ve egemenlik, kayıtsız şartsız milletin olduğunu dile getiren Fırat, “Bu tarih, vatanımız ve milletimiz için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Milletimizin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, milletimizin özgür iradesinin hayat bulduğu, egemenliğini kazandığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin yarınlara güvenle baktığı aydınlık bir gündür. Milletimiz aynı ruhla hareket ederek 15 Temmuz’da da milletin azim ve kararlılığı, birlik ve beraberlik içerisinde büyük güçlüklerin üstesinden gelinebileceğini bütün dünyaya göstermiş, milli mücadeleyi yöneten yüce meclisimizin gaziliği bir kez daha tescillenmiştir. TBMM’nin açılışının 98. Yıldönümünde aynı ruhla devam edeceğiz.

TBMM’nin açılışının 98. Yıldönümünde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurulması yolunda hayatlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını şükran ve minnet duygularımla anıyorum” diye konuştu.