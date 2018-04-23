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Milletvekili Ilıcalı’dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 15:51 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Milletvekili Ilıcalı, mesajında şu ifadelere yer verdi:“23 Nisan, Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir ilkesinin hayat bulduğu, milletin iradesini ve ulusal egemenliği temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarihi bir gündür.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Milletvekili Ilıcalı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“23 Nisan, Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir ilkesinin hayat bulduğu, milletin iradesini ve ulusal egemenliği temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarihi bir gündür. Bu önemli gün aynı zamanda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak çocuklara bayram olarak armağan edilmiştir. Gazi Meclisimiz vatanın büyük bir kısmının işgal edildiği, milletin fakr u zaruret içinde harap ve bitap düştüğü, istikbale olan inancın tükendiği bir dönemde, Türk Milletinin yeniden dirilişinin simgesi olmuştur. Milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla yönetimi ele aldığını, geleceğini belirleme hakkının yalnız kendisinde olduğunu, bu hakkı hiçbir güce devretmeyeceğini tüm Dünya’ya duyurmuş ve bu kararlılıkla bugünlere ulaşmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tıpkı o günlerde olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında da milli irademizin kalbinin attığı yer olarak ikinci kez ‘’Gazi’’ olmuştur. Tarihimizde önemli dönüm noktalarından biri de yaklaşan 24 Haziran seçimleri olacaktır. Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir ilkesi ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin otoritesi 16 Nisan referandumunda çıkan yeni ve gelişmiş bir sisteme Evet oylarıyla güçlenmiştir Bu milli güç 24 Haziran’da gerçekleşecek seçimler ile perçinlenecektir. Artık vesayet odaklarının otoriteye etki etme gücü tamamen kırılacak ve ortadan kalkacaktır. Çift başlılığın ortadan kalktığı yönetim anlayışı beraberinde, siyasi ve ekonomik istikrarı getirecek, ülkemizde terörün kökü kazınacak, Ülkemiz dosta güven düşmana korku vermeye devam edecektir. Bütün bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 98. Yıl dönümünde büyüyen ve gelişen bir Türkiye’nin temellerini atmış olmanın gururu ve sevinciyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna can vermiş bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor,en değerli varlıklarımız olarak gördüğümüz çocuklarımızın ve bütün vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

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