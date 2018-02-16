Milletvekili Ilıcalı’dan Bakan Osman Aşkın Bak’a teşekkür

Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı Erzurum’un 2026 Kış Olimpiyatları Adaylık sürecini takip eden ve destekleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda 2026 Kış Olimpiyatlarında Erzurum’un şansının yüksek olduğunu ve bunun için çalışmalara başladıklarını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı teşekkür etti. Erzurum’un 2026 Kış Olimpiyatlarına Adaylığı konusunu bulunduğu her ortamda dile getiren ve hazırladığı raporla da 12 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2026 Kış Olimpiyatlarını Erzurum’dan Dünya’ya ilan etmesinde katkı sunan Ilıcalı, "Kış olimpiyatlarına adaylığımızı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 12 Nisan’da Erzurum’dan Dünya’ya ilan ederek ilgililere talimat verdi. Erzincan ve Kars ile beraber Olimpiyatlara aday olacağız. Spor Bakanımız da bu konuyu yakından takip ediyor, verdiği destekten dolayı hemşehrilerim adına bakanıma teşekkür ediyorum. Süreç daralıyor, çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. 2026’ya kadar devam edecek projelerimizle, Avrupa’yı geçecek önemli tesislerimiz olacak. Tesislerimizi geliştirerek bu organizasyonu gerçekleştireceğimiz konusunda kendimize güveniyoruz." ifadeleriyle süreci hızlandırmak adına çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

‘‘Bize daha fazla sporcu lazım’’

Erzurum’un kış potansiyeli açısından önemli bir yeri olduğunu belirterek insan kaynağına vurgu yapan Ilıcalı," Bize sporcu lazım. Tesis yapmakla beraber insan kaynağı oluşturmamız gerekiyor. Güney Kore’ye koskoca 80 milyon içinde sadece 8 sporcu gönderdik. 2026 için sporcu yetiştirmemiz lazım. Milli Eğitim Bakanlığımızla temaslarda bulunarak gençlerimize destek olmalıyız ve çeşitli branşlarda eğitimler verip sponsorlar bularak yurt içine, yurt dışına sporcularımızı göndermeliyiz.” Diye konuştu.

Ailelerin çocuklarını spora teşvik etmeleri gerektiğini vurgulayan Ilıcalı, ‘‘Hedefimiz 8 değil, 8 yüz sporcu olsun. Erzurum’u olimpiyatlarda şampiyon yapalım.’’ İfadesinin altının çizdi.