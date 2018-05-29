Milletvekili kesin aday listeleri yarın ilan edilecek

Eksiklerin tamamlanması ve itirazların karara bağlanmasıyla milletvekili kesin aday listeleri, YSK tarafından seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere yarın il seçim kurullarına gönderilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak YSK'ye en son yarın bildirilmesi gerekecek.

İstifa, ölüm, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmaları nedeniyle aday eksilmelerinin tamamlanması konusu ise YSK tarafından bugün saat 21.00'e kadar siyasi partilere bildirilecek.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, başvuru evrakındaki eksikleri 25 Mayıs'a kadar tamamlamış, milletvekili geçici aday listeleri YSK tarafından 26 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak itiraz süreci başlamıştı.

- Bağımsız adaylar için kura

Seçim takvimi uyarınca bugün, birleşik oy pusulasında yer alacak bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere kura çekimi yapıldı. Bağımsız adaylar, seçilmek istedikleri illerdeki oy pusulalarında siyasi partilerden sonra gelmek üzere kura sırasına göre yer alacak.

Seçim takviminin bugünden sonraki önemli aşamaları şöyle:

- 30 Mayıs: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak. Tüm seçim çevreleri ve yurt dışı ile gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı ve dağıtımına başlanacak. YSK'ce milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete'ye gönderilecek.

- 7 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

- 8 Haziran: İl seçim kurullarınca miting alanları belirlenecek cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

- 13 Haziran: Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek.