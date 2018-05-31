Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (4)

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şunlar:
ÇANKIRI
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
2- SALİM ÇİVİTCİOĞLU
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- KADİR ŞEKERCİ
2- PELİN YILIK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- YAKUP BİNİCİ
2- MEHMET MAYTALMAN
VATAN PARTİSİ
1- SÜLEYMAN KARATAŞ
2- HAKAN ÇELİK
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- NAZLI ÇOBAN
2- DİLAN ÇETİN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MURAT BERAT ATALAY
2- İBRAHİM GÖNÜLTAŞ
SAADET PARTİSİ
1-YAŞAR ÇERİBAŞ
2- ÖMER UZUN
İYİ PARTİ
1- AYDIN AYANOĞLU
2- GAMZE ATALAY
ÇORUM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- AHMET SAMİ CEYLAN
2- OĞUZHAN KAYA
3- EROL KAVUNCU
4- SERAP YILDIRIM
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MEHMET AKİF ARAS
2- ALPARSLAN KARAPIÇAK
3- MEHMET KARACA
4- ALPER BÜKER
HÜR DAVA PARTİSİ
1- NURİ ÇOŞKUN
2- ŞÜKRÜ ERASLAN
3- ADEM DOĞAN
4- CELALETTİN ÖZMEN
VATAN PARTİSİ
1- MURAT BURHANOĞLU
2- ESENGÜL DEMİRKAZIK
3- MEHMET PATLAR
4- ERGÜN ESERYAĞAR
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- BEKTAŞ İLHAN EKE
2- HASAN SATILMIŞ
3- HASAN ÇELİK
4- ERDOĞAN SERİN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- TUFAN KÖSE
2- BURÇİN SOLMAZ POLAT
3- GÜRSEL YILDIRIM
4- MEHMET TAHTASIZ
SAADET PARTİSİ
1- AHMET BÖLÜKBAŞ
2- FARUK CIDIK
3- AHMET AKİF ÇOBAN
4- MUHAMMET ALİ KARATEPE
İYİ PARTİ
1- FATİH MEHMET ARSLAN
2- ABDULLAH KARAMAN
3- SEFER YILMAZ
4- SİNEM SARI
DENİZLİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- CAHİT ÖZKAN
2- ŞAHİN TİN
3- AHMET YILDIZ
4- NİLGÜN ÖK
5- HASAN OYMAK
6- MUSTAFA SEMERCİ
7- DİLEK ÇEVİK
8- ADEM KAYAR
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- EMİN HALUK AYHAN
2- MEHMET UZ
3- FERUDUN ÜNAL
4- GÜLAY ÖZCAN
5- MEHMET ALTINTAŞ
6- FERUDUN GİRESUN
7- EMRAH KOZAK
8- ŞULE OCAKOĞLU
HÜR DAVA PARTİSİ
1- İLYAS KAYA
2- HALİL ÇELİK
3- ZEKİ KAYA
4- CENGİZ DURMAZ
5- ABDULSELAM ASLAN
6- ZEYNEP ŞENER
7- MUHAMMED EMİN YILDIRIM
8- TAHİR GÜNER
VATAN PARTİSİ
1- MEHMET ÇOBANOĞLU
2- TEOMAN BARUT
3- GÖKHAN DİKMEN
4- AHMET SUSEVEN
5- MESUT YILAN
6- BERFİN YAVUZ
7- HALİS ÖZKAN
8- CANSU ALTINKAYA
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- ŞERİFE YILDIRIM
2- NEBİ EBCİ
3- AYŞE LEVZAN SÜZÜK
4- CEVAT BARIN
5- AYŞE ÖZAY
6- MUSA AYDIN
7- PERİHAN ÜGE
8- BİRHAT DEMİR
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- GÜLİZAR BİÇER KARACA
2- KAZIM ARSLAN
3- HAŞİM TEOMAN SANCAR
4- ÜNAL KARAOSMANOĞLU
5- ÖZGÜR SAVAŞ BAYAR
6- İLHAN ÖZCAN
7- ŞENİZ DOĞAN
8- BİLGEHAN BURGUL
SAADET PARTİSİ
1- AHMET ERYILMAZ
2- TANER İZGİ
3- SEVİL AKTAŞ
4- ABDULLAH ÖZEREN
5- HALİL İBRAHİM VAROL
6- MEHMET ALİ SEZER
7- MEHMED SAİD TOPUZ
8- KUDRET İLHAN
İYİ PARTİ
1- YASİN ÖZTÜRK
2- ŞULE TÜRKARSLAN
3- NAFİZ ÖZ
4- TEMEL BAŞBUĞ
5- MEHMET ALİ UZAKGİDER
6- ZEYNEP SÖZERİ
7- MURAT GÜNGÖR
8- HÜSEYİN KÖSEOĞLU
BAĞIMSIZ
1- EMİN OKKAYA
DİYARBAKIR
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MEHMET MEHDİ EKER
2- EBUBEKİR BAL
3- OYA ERONAT
4- MEHMET EMİN YILMAZ
5- ERDAL ATİK
6- ÇİĞDEM AKYIL AKAYLAR
7- REMZİ ÇAYIR
8- FEHMİ KARDEŞOĞLU
9- MUHAMMED AHMET MAHSUM MELİKOĞLU
10- EMRE YAZICIOĞLU
11- NEZİHE KENT
12- MUSTAFA GÜLEKEN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- AHMET DEMİR
2- ABDÜLKADİR AYTEKİN
3- YILMAZ KAYAALP
4- MENEKŞE AKTAŞ
5- ŞEYHMUS BİLİCİ
6- FEYZİ YİGİTKAN
7- MEHMET CENGİZ ARSLAN
8- İBRAHİM AYTULUN
9- GÖKAY SAPAN
10- METİN DOĞUKAN
11- MUSTAFA KÜRŞAD İŞLER
12- MEHMET TEYAR KARAKOÇ
VATAN PARTİSİ
1- BAYRAM YURTÇİÇEK
2- SÜLEYMAN ÇELİK
3- MEHMET HALUK MIHALİOĞLU
4- SERRA SELEN YILMAZ
5- SABAHAT ARSLAN
6- MEHMET ZÜLKİF BAYRAK
7- VEDAT TUNCA
8- YAĞMUR AKOL
9- ERTAN GÜNDOĞAN
10- NURİ ŞAHİN
11- EBRU CENGİZ KOÇ
12- BURAK BURKAN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- ADNAN SELÇUK MIZRAKLI
2- SALİHE AYDENİZ
3- İMAM TAŞÇIER
4- REMZİYE TOSUN
5- HİŞYAR ÖZSOY
6- SEMRA GÜZEL
7- GARO PAYLAN
8- DERSİM DAĞ
9- MUSA FARİSOĞULLARI
10- ABDURRAHİM DURMUŞ
11- MEHMET TEMİZYÜZ
12- FERDA FAHRİOĞLU AKIN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MAHMUT AZİZ USAL
2- TURGUT KILIÇ
3- MEHMET ŞERİF DOĞRU
4- AHMET ÖZGÜVERCİN
5- BERİVAN ALABALIK
6- HEBUN KAPLAN
7- DENİZCAN EŞİYOK
8- EMRAH ANLI
9- GÜLAY EMRE
10- UMUT YETİŞSİN
11- ABDURRAHMAN BERAT AKTAŞ
12- BEHİYE KÜDEN
SAADET PARTİSİ
1- SEYYİT HAŞIM HAŞİMİ
2- BÜLENT KAYA
3- FESİH BOZAN
4- ALAADDİN TAN
5- HÜSEYİN İHSAN YENİCE
6- MEHMET ÖCAL
7- ABDURRAHMAN ERGİN
8- MUHAMMET MUHYETTİN KAYAN
9 - FATİH YOKUŞ
10- AYŞE DAĞ
11- YUNUS YILDIRIM
12- ZEKİ DİLEK
İYİ PARTİ
1- MEHMET SALİM ENSARİOĞLU
2- AHMET YİĞİT
3- HANDAN KAÇMAZ
4- CEVDET DEMİR
5- NAZIM KAYA
6- FERHAT ALTINDAĞ
7- DOĞAN YONTÜRK
8- ENGİN KONAKÇI
9- NİHAT ARİF TEKİN
10- SELMA TANİN
11- ABDÜLBAKİ ÇAKMAK
12- ABDÜLKADİR ÇELEBİ
BAĞIMSIZ
1- SELAHATTİN TURĞA
2- METİN BAYSÜNGUR
3- HÜSEYİN TEKTAŞ
4- ÖZKAN YILDIRIM
5- SELAHATTİN ARSLANBUĞUL
6- REFİK KARAKOÇ
7- ZEKERİYA YAPICIOĞLU
DÜZCE
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- FAHRİ ÇAKIR
2- AYŞE KEŞİR
3- NUMAN ÇABUK
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- ÜMİT YILMAZ
2- YUSUF ARSLAN
3- ZEKERİYA İLÇE
HÜR DAVA PARTİSİ
1- AHMET KAZAK
2- MURAT DAĞLI
3- AYHAN SAYILGAN
VATAN PARTİSİ
1- HÜMEYRA YILMAZ
2- SERAP NAZ BAŞAR
3- RUHSAR UYSAL
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- YAHYA MACİT
2- SEMA GÜNEŞ
3- MEHMET ŞERİF ORGUN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ZAFER TEBER
2- İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ
3- HASAN SERVET ÖKTEM
SAADET PARTİSİ
1- MUSTAFA ZORLU
2- AHMET SERDAR ERDEM
3- FATİH MEHMET GÜNER
İYİ PARTİ
1- ERCAN KATIRCIOĞLU
2- YUNUS ÖZAY ER
3- REYHAN ATASEVEN
EDİRNE
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- FATMA AKSAL
2- İLYAS AKMEŞE
3- ERDEM GÜYÜMGÜLER
4- BURAK CAMBAZ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- HAKAN ÖZKAN
2- ERKAN GEGE
3- ASEF ULUTÜRK
4- TANER ALBAYRAK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- RECEP SARIAĞAÇ
2- NEVZAT AKYÜZ
3- HAMZA KEZER
4- AHMET ATEŞ
VATAN PARTİSİ
1- ŞÜKRÜ ÖZER
2- ENİS ÇETİNEL
3- ATA OGÜN KAPLAN
4- CENGİZ BALCI
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MURAT AMİL
2- HANIM GÜZEL
3- SERDAL ZIMBA
4- HASAN ATİK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- OKAN GAYTANCIOĞLU
2- ERDİN BİRCAN
3- YAKUP ATALAY
4- ERDOĞAN GÜMÜLCİNELİ
SAADET PARTİSİ
1- ALİ ERHAN DEMİRKIRAN
2- AYHAN ÖZKAN
3- MANSUR İRİŞ
4- RECAİ TAŞKIN
İYİ PARTİ
1- İMREN ÇAKIRLAR
2- ORHAN ÇAKIRLAR
3- DİLEK KIRMIZI
4- İSMET ERSÖZ
BAĞIMSIZ
1- CÜNEYT ÖZDEMİR
ELAZIĞ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- METİN BULUT
2- SERMİN BALIK
3- ZÜLFÜ TOLGA AĞAR
4- ZÜLFÜ DEMİRBAĞ
5- ŞAHİN ŞERİFOGULLARI
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- OĞUZHAN DEMİR
2- MUSTAFA FAHİR ŞAŞMAZ
3- ORHAN ÖZBEY
4- MESUT AKSAN
5- SAMİ SELEN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MAHMUT ŞAHİN
2- YUSUF YÜKSEL
3- ABDULKADİR SEPTİOĞLU
4- METİN SUİÇER
5- İSMAİL KARAMAN
VATAN PARTİSİ
1- HATİCE KOYUN
2- İSMET SEVİM
3- BEDRİ DÖNERTAŞ
4- SANİYE ÜSTÜNDAĞ
5- HASAN KAYAŞ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- CEVDET KONAK
2- SELMA METİN
3- NEVZAT BERİTANLI
4- YAPRAK FİLİZ
5- KUTBEDDİN AKAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- GÜRSEL EROL
2- EMRAH ÖZDEN
3- AYTEN ÇEKİL
4- NAZMİ GÜRBÜZ
5- KADİR METİN ÖZTÜRK
SAADET PARTİSİ
1- İBRAHİM HACIBEKİROĞLU
2- MUHAMMED NEDİM SADAK
3- MUSTAFA EMRE
4- ÖZKAN ERGEN
5- ABOBEKİR TANYILDIZI
İYİ PARTİ
1- YAVUZ TEMİZER
2- ABDÜLKERİM EFLATUN
3- ALİ YÜCEL UYGUR
4- MUSTAFA KEMAL ATİKELER
5- ENİS GİRAY
ERZİNCAN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- SÜLEYMAN KARAMAN
2- BURHAN ÇAKIR
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- BEKİR AKSUN
2- MUTLU ÖZDEMİR
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MUSTAFA YAKUT
2- HÜSEYİN BORÜ
VATAN PARTİSİ
1- EMRAH TAŞTAN
2- SAVAŞ DÜZGÜN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- PINAR AYTEKİN ÖZGÜÇ
2- İBRAHİM BOZKURT
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- AYHAN DOĞAN
2- TUĞRUL YILDIRIM
SAADET PARTİSİ
1- ALİ CEBECİ
2- HALİL İBRAHİM KUTLU
İYİ PARTİ
1- AYŞE ŞÜKRAN ALPTEKİN
2- CENANİ DAĞHAN ÇAKMAK
ERZURUM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- RECEP AKDAĞ
2- ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU
3- SELAMİ ALTINOK
4- İBRAHİM AYDEMİR
5- ZAFER TARİKDAROĞLU
6- FAZİLET DAĞCI ÇIĞLIK
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- KAMİL AYDIN
2- ŞİMŞEK AKPINAR
3- AHMET GÖKHAN YAZICI
4- ADEM YURDİGÜL
5- SERHAT KILIÇ
6- İZZETTİN GENÇ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ÖMER AŞKIN
2- MUHAMMED BARMAN
3- NEBİ BOZABA
4- ŞAHİN KANAT
5- MUHTESİN DEMİR
6- HASAN GÖNÜL
VATAN PARTİSİ
1- HİKMET CEYLAN
2- EYÜP KEMAL OKAN
3- NEDİM GÜLTEKİN
4- OĞUZ KARLIBEL
5- MESUT YENİPINAR
6- BİROL ALTINKAYA
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MEHMET KASIM FIRAT
2- ZELİHA DÜNDAR
3- CEMAL KARA
4- SAFET POLAT
5- CÜNEYT LALOĞLU
6- BARIŞ KEMALOĞLU
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- NACİ TURAN
2- NAMİYE SINIRKAYA
3- GENÇAY UĞRAŞ
4- SERHAT CAN EŞ
5- ÖZER YULA
6- YUNUS POLAT
SAADET PARTİSİ
1- FAİK ÇALIK
2- ABDULLAH POLAT
3- MURAT OZAN
4- NİZAMETTİN AKÇIL
5- AYHAN ERKEM
6- YUSUF KOLİKISA
İYİ PARTİ
1- MUHAMMET NACİ CİNİSLİ
2- ZEKAİ KAYA
3- FATMA CANAN UÇAR
4- YILMAZ CEYRAN
5- ALPASLAN KÜNİ
6- DENİZ SİNİCİ
ESKİŞEHİR
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- NABİ AVCI
2- HARUN KARACAN
3- EMİNE NUR GÜNAY
4- MUSTAFA DÜNDAR ÜNLÜ
5- AHMET NAMIK AKDOĞAN
6- NURETTİN KABA
7- SERHAT TUNÇ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- METİN NURULLAH SAZAK
2- KADİR BIYIK
3- KAYIHAN ÇAĞLAR
4- KEZBAN AKKAYA
5- AHMET REHA YEREŞEN
6- AYBERK KIRÇIN
7- CÜNEYT AYDEMİR
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET EMİN YILDIRIM
2- MUSTAFA ÖZBEK
3- ALİ GÜLİSTAN
4- BİLAL ALTI OK
5- ÖMER DEMİREL
6- MUHAMMED MÜSLÜM AYTEKİN
7- RECEP FİDAN
VATAN PARTİSİ
1- RAİF EŞKİNAT
2- TEMEL ARAS
3- DİLEK ÇINAR
4- MUSTAFA ERDÖNMEZ
5- FURKAN KAPLAN
6- MESERRET DOĞAN
7-NALAN BEKMAN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- HÜSEYİN DEMİR
2- NURTEN ÖZER ULUÇELEBİ
3- KEREM KESKİN
4- İLKAY ABAY
5- HÜSEYİN ÖZERDOĞAN
6- GÜNAY UYAR
7- VEDAT ASLAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- UTKU ÇAKIRÖZER
2- JALE NUR SÜLLÜ
3- NURAY AKÇASOY
4- MEHMET ENGİN ÇAKMAK
5- SİNAN ÖZKAR
6- SİBEL YEŞİLDAL
7- METİN TOMSUK
SAADET PARTİSİ
1- FESİH BİNGÖL
2- NAZİF AYAZ
3- SERAP DEMİR
4- MUHAMMET GÜNEY
5- MUHAMMED ALİ KÖSE
6- YASİN YENTÜRK
7- ADİL KESER
İYİ PARTİ
1- ARSLAN KABUKÇUOĞLU
2- ÖMER İBRAHİM SAYIN
3- EREN EKMEN
4- EBRU SERVİ
5- ERKAN BURSALI
6- ARİF GEÇKALAN
7- GÖKÇE YATMAZ
BAĞIMSIZ
1- OKTAY YOLSEVER
GAZİANTEP
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- ABDULHAMİT GÜL
2- AHMET ÜZER
3- MEHMET ERDOĞAN
4- ABDULLAH NEJAT KOÇER
5- DERYA BAKBAK
6- ALİ ŞAHİN
7- MÜSLÜM YÜKSEL
8- MEHMET SAİT KİRAZOĞLU
9- YAŞAR ATILGAN
10- SERPİL KAVRAK
11- İHSAN KAYA
12- HATİCE MERVE TATAR
13- MUHAMMED MELAZ AKTOĞ
14- MAHMUT BURAK KIZILELMA
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN
2- SERMET ATAY
3- MEHMET EJDER DEMİR
4- HÜSEYİN KURT
5- SERDAR ÇELİK
6- MUSTAFA BOZGEYİK
7- MERAL ÖZDEMİR
8- MESUT FETTAHLIOĞLU
9- BERAT GEYİK
10- AYŞEGÜL KÖROĞLU
11- SEYİT ÇAPAN
12- DAVUT KARABACAK
13- HALİL BEYAZAY
14- SERDAR ÖNEL
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET ALİ DOYAR
2- MEHMET KARAKUŞ
3- MUSTAFA KARAKURT
4- MUSTAFA BOZKURT
5- ŞENGÜL YILDIRIM
6- KADİR ÜSTÜNDAĞ
7- MEHMET FAİK DOĞAN
8- NİHAT YETKİN
9- MUSTAFA ÖZLÜ
10- MUSTAFA KAPLAN
11- MUSTAFA KILIÇ
12- MUSTAFA KAYA
13- İBRAHİM YOLCU
14- ABDULKADİR ÇİÇEK
VATAN PARTİSİ
1- MEHMET BEDRİ GÜLTEKİN
2- MEHMET LÜTFİ GÜNNUR ÜNVERDİ
3- MURAT SOYCAN
4- TÜLAY İYİEKİCİ
5- KUTLUHAN TENCAN
6- ALİ AYVAZ
7- HÜSEYİN EROĞLU
8- ALİ TAHİR EROL
9- AYŞE BAKIŞGAN
10- SEYYALE ERGÜN
11- AHMET KURT
12- HALİL TRAMPAOĞLU
13- ALİ GÖKÇAYIR
14- HÜSEYİN ÖZ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MAHMUT TOĞRUL
2- BERİVAN ÖZPOLAT ŞİMŞEK
3- MEHMET KARAYILAN
4- ATİYE OKAY
5- OSMAN DEMİRCİ
6- GÜLER ERAT
7- KEMAL AKBULUT
8- MİZGİN YAMAN
9- MUSA AYDIN
10- FATMA LEBE
11- SELMAN TUTUMLU
12- BİRGÜL YILDIRIM
13- AGİT ERKAN
14- ŞAHAP YILDIRIM
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- BAYRAM YILMAZKAYA
2- İRFAN KAPLAN
3- HÜSEYİN YALÇIN
4- ÖZGÜR YILMAZ
5- HASAN ÖZTÜRKMEN
6- HÜSEYİN CAHİT KARGINER
7- AHMET BOZGEYİK
8- ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ
9- MUSTAFA DİNÇKAN
10- SELİM KARAHAN
11- ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER
12- NERİN TÜRKMEN
13- HASAN GÜR
14- MEHMET GÖKSEL GÖKSU
SAADET PARTİSİ
1- AHMET FARUK ÜNSAL
2- HALİL KILIÇ
3- ŞIHMÜSLÜM BULANIK
4- MURAT ŞENEL
5- ALİ MULLAOĞLU
6- MUSTAFA YAKUT
7- MUSTAFA ÖZTÜRK
8- ARZU KARTAL
9- AHMET NECATİ SARI
10- MEHMET HAYRİ GÖREN
11- ZEYNEL ABİDİN DARĞIN
12- ADİLE GÜLAY İNGEL
13- MUSTAFA AKAR
14- HASAN KOCAMAN
İYİ PARTİ
1- İMAM HÜSEYİN FİLİZ
2- MEHMET CAN TUĞSUZ
3- CELAL YILDIRIM
4- MEHMET ÖMER ARPACIOĞLU
5- İSMET KILIÇ
6- İBRAHİM KESKİN
7- LİNA OCAK
8- OĞUZ HOCAOĞLU
9- SANEM KASAPSEÇKİN
10- İZZETTİN ŞAHİN
11- İLKER BAY
12- CEREN SOYLU
13- ÜNVER BÜLENT
14- MEHMET ÇELİK
(Sürecek)
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