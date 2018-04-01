Milletvekili Konuk: “Türkiye, Karaman’ın büyümesine gıpta ile bakıyor”

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, son yıllarda birçok önemli projeyi Karaman’a kazandırdıklarını belirterek, Türkiye’nin Karaman’ı gıpta ile izlediğini söyledi.
AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karaman Şubesi tarafından düzenlenen 6. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantıya, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Osman Sağlam, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er de katıldı.
İstişare ve Değerlendirme toplantısında konuşan AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Karaman’ın, ekonomik ve sosyal anlamda büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacak önemli projeler olan havaalanı, serbest bölge ve lojistik merkezi projeleri ile ilgili bilgiler verdi. Konuk, Karaman’ın büyüme ve gelişme anlamında büyük bir ivme yakaladığını ve Karaman, çok kısa sürede en çok büyüyen ve gelişen illerden birisi olacak dedi. Milletvekili Recep Konuk, "Türkiye olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu süreçlere rağmen AK Parti olarak ülkemizin yatırım ve kalkınma gündeminden asla uzaklaşmıyoruz. Hem ülkemizde hem ilimizde ekonomik tablolar, 15 Temmuz darbe girişimine ve her türlü şer ittifakına rağmen, Afrin başta olmak üzere, sınır ötesinde teröre karşı sürdürdüğümüz kararlı mücadeleye rağmen büyümeyi gösteriyor. Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 7,4’lük büyüme kaydetti. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken Karaman’da gerçekleştirdiğimiz önemli projelerle ve yatırımlarla bu değişim, gelişim ve büyümeye ayak uyduruyoruz. Havaalanı, Serbest Bölge ve Lojistik Merkezi gibi projelerde önemli mesafeler kat ettik. Ulaşım alanında hem karayollarında, hem demiryollarında ve tarımsal sulama projelerindeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnanıyorum ki Karaman çok kısa süre içerisinde Türkiye’nin en çok kalkınan, en çok büyüyen, gelişen vilayetlerinden birisi olacak” diye konuştu.
“Karaman’ın gelişmesi için gayret sarf ediyoruz”
Karaman’da ekip çalışması yürüttüklerini dile getiren Milletvekili Konuk, “Belediyemiz, il genel meclisimiz, AK Parti camiamız, diğer sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızla hep birlikte çalışıyoruz. Bu şehrin gelişmesi için gayret sarf ediyoruz. Bu şehrin, ülkemizin gelecekteki hedeflerine katkı vermesi adına, ülkemizin hak ettiği yere taşınması adına samimiyetle çalışıyoruz” diye konuştu.
MÜSİAD tarafından gerçekleştirilen toplantının ardından kentteki esnafları da ziyaret eden AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, “Esnaflarımız, AK Parti hükümetlerinden önce, özellikle koalisyon hükümetleri döneminde çok zor günler yaşadı. Çok şükür o günler geride kaldı. Ülke olarak içinde bulunduğumuz zorlu süreçleri de inşallah kısa sürede geride bırakacağız. Çiftçimizle, sanayicimizle, esnafımızla birbirimize kenetlenerek daha müreffeh bir geleceğe omuz omuza vererek hep birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Karaman Milletvekili Recep Konuk, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er, İl Genel Meclis Başkanı Celalettin Güngörer ve partililerle birlikte Sudurağı Kasabasında vatandaşlarla da bir araya geldi. Tarımsal sulama, hızlı tren, serbest bölge, havaalanı ve lojistik merkezi gibi projeler hakkında bilgiler veren Milletvekili Recep Konuk, “AK Parti hükümetleri döneminde çiftçilerimizin birçok sorunu çözüldü. Ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve kalkınması adına daha çok yapacak işimiz var. Çözülmeyi bekleyen birçok mesele var. Bu meseleleri çözüme kavuşturmak için bıkmadan, yorulmadan çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla hep birlikte yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.
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