Milletvekili Metiner’in acı günü

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki amcası Mustafa Metiner (97) hayatını kaybetti.

Kahta ilçesi Bayraktar Mahallesinde oturan AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in amcası Mustafa Metiner, evinde yaşlılığa bağlı sağlık problemlerinden dolayı fenalaştı. Yakınları tarafından çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Metiner, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Metiner, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Metiner, Kahta Ulu Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Metiner’in yakınları ve vatandaşlar katıldı.