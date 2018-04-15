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Milletvekili Miroğlu şehitler için mevlit verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 17:36 | Son Güncelleme

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, şehit güvenlik korucuları için mevlit okuttu.AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, şehit güvenlik korucuları için Sultan Şeyhmus Türbesi’nde mevlit okuttu.

Milletvekili Miroğlu şehitler için mevlit verdi

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, şehit güvenlik korucuları için mevlit okuttu.
AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, şehit güvenlik korucuları için Sultan Şeyhmus Türbesi’nde mevlit okuttu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mevlit programının ardından Sultan Köy dinlenme tesislerinde bin kişiye yemek verildi. Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Hasan Onar, ilçe kaymakamları, muhtarlar ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü İsmail Çiçek vatanın birlik ve bütünlüğü için şehit olmuş tüm asker, polis, korucu ve vatandaşlar için dua etti. Miroğlu, “Bu güzel günde hep beraber olduk. Dualarımızı ülkemizin birliği, ülkemizin uğruna hayatlarını kaybeden şehitlerimiz için yaptık. Elbette birlik ve dayanışmanın çok konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Ama bunun bir anlamı olmalı, buna bir anlam katmamız lazım. Birlik ve dayanışma derken her birimize ayrı ayrı düşen vazifeleri arada bu güzel topluluklarla din alimlerimizi dinleyerek hatırlamamız lazım. Türkiye’nin beka mücadelesi verdiği bir dönemde bütün bu farklılıklarımızı bir kenara bırakıp birlik ve beraberliğimiz, bu ülkenin bekası ve sürekliliği için hep beraber omuz omuza verebileceğimize inanıyoruz” dedi.
Sultan Şeyhmus Türbesinin manevi önemine değinen Miroğlu, “Tabi ki hocamız Sultan Şeyhmus Türbesi’nin manevi ağırlığının, kıymetini ifade etti. Bende tabi ki burada ifade edilenlere yürekten katılıyorum. Vefat eden oğlum Zerdeşt’i defalarca bu türbeye getirerek Allah’tan ona şifa diledik. Şimdi görüyorum ki türbemiz bu misyonunu hiç kaybetmemiş ve yüzyıllar boyunca hiç kaybetmeyecek, yüzyıllar boyunca devam edecek inşallah. İnsanlar burada Allah’a, Peygamber’e daha yakın olmak için mutlaka her hafta sonu kitlesel olarak gelmeye devam edecekler. Burada gördüğümüz manzara gerçekten çok güzel. Buradaki arkadaşlar bir dernek yapılanmasından bahsediyor böyle bir şey olursa Sultan Şeyhmus’un Türbesi’nin daha iyi şartlara kavuşması için sayın valimiz ile elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Milletvekili Miroğlu şehitler için mevlit verdi

Milletvekili Miroğlu şehitler için mevlit verdi

Milletvekili Miroğlu şehitler için mevlit verdi

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