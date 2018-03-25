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Milletvekili Özçelik gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 13:27 | Son Güncelleme

AK Parti Burdur Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bayram Özçelik ve AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi.Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, "Gençlik Merkezimizde Gençlerimizin hizmetine sunulacak olan Kitap Cafe’de incelemelerde bulunduk.

Milletvekili Özçelik gençlerle buluştu

AK Parti Burdur Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bayram Özçelik ve AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi.
Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, "Gençlik Merkezimizde Gençlerimizin hizmetine sunulacak olan Kitap Cafe’de incelemelerde bulunduk. Kitap Cafe’de gençlerimiz hem bu cafedeki kitaplardan yararlanacak hem de gençlerimiz kitaplarını okurken Gençlik Merkezimiz tarafından yapılan ikramlarla hoş vakit geçirecekler. Bu güzel çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
Özçelik, "Yine gençlik merkezimizde Müzik Kulübü çalışmasına, Hüsnü Hat, El Sanatları Kurslarına ve Badminton çalışmasına katılan gençlerimiz ile bir araya gelerek çalışmalarını inceleyerek hasbıhalde bulunduk. Gençlik Merkezimiz İlimizde gençlerimize büyük katkı sağladığı düşünüyoruz. 17.000 üyesi bulanan gençlik Merkezimizde 18 alanda sosyal ve kültürel faaliyet gösterilmektedir." diye konuştu.

Milletvekili Özçelik gençlerle buluştu

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