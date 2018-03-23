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Milletvekili Öznur Çalık’tan Erzincan Belediyesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 08:51 | Son Güncelleme

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Erzincan’a gelen AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Erzincan Belediyesini ziyaret etti.Belediye Sarayı önünde Başkan Başsoy, Belediye Meclis Üyeleri, belediye yöneticileri tarafından karşılanan AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık,Çağrı Merkezi’ne gelen bir çağrıyı Belediye Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile yanıtladı.

Milletvekili Öznur Çalık’tan Erzincan Belediyesine ziyaret

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Erzincan’a gelen AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Erzincan Belediyesini ziyaret etti.
Belediye Sarayı önünde Başkan Başsoy, Belediye Meclis Üyeleri, belediye yöneticileri tarafından karşılanan AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık,Çağrı Merkezi’ne gelen bir çağrıyı Belediye Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile yanıtladı. Daha sonra Başkanlık Makamına geçen Öznur Çalık’a Başkan Başsoy tarafından belediye çalışmalarının anlatıldığı brifing sunumu yapıldı. Ardından Erzincan Meslek Edindirme Kurslarını ziyaret eden AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık kursiyerlerle bir süre sohbet etti.
Ziyarette Başkan Başsoy tarafından AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a ERMEK kurslarında üretilen tablo ve keçe çanta hediye edildi.

Milletvekili Öznur Çalık’tan Erzincan Belediyesine ziyaret

Milletvekili Öznur Çalık’tan Erzincan Belediyesine ziyaret

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