Milletvekili Polat İl Sağlık Müdürü Demir ile bir araya geldi

AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demir’i ziyaret etti.
Milletvekili Reşit Polat, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Polateli ilçe Belediye Başkanı Hakkı Çelik ile birlikte İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demir ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürü Dr. Demir, Kilis ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattındaki sağlık çalışmaları hakkında bilgi verirken, Milletvekili Polat ise yapılan özverili çalışmalar İçin teşekkürlerini iletti.
Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü
PKK liderlerinin yeri tespit edildi, baskını ABD engelledi
Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı
3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu
Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum