Milletvekili Polat Şaroğlu'nun hastaneye kaldırılması

ELAZIĞ (AA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun sağlık durumuna ilişkin, "Vekilimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır, kalıcı durum yaratacak bir problem, olumsuz gelişen bir durum da yok. Sadece bir süre gözlem altında tutulacakmış." dedi.
Şaroğlu'nu tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde ziyaret eden Erol, milletvekilinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Erol, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Şaroğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiğini ve bunun sevindirici bir durum olduğunu belirtti.
Şaroğlu'nun rahatsızlanmasından dolayı herkesin seferber olduğunu aktaran Erol, "Vekilimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır, kalıcı durum yaratacak bir problem, olumsuz gelişen bir durum da yok. Sadece bir süre gözlem altında tutulacakmış. Hastamızın tedavisi sürüyor. Gelişmelerle ilgili Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bilgilendireceğiz. " ifadesini kullandı.
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