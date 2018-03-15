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Milletvekili Salim Uslu, Er Hasan Akçıl kardeşimiz şehittir

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 20:13 | Son Güncelleme

İzmir’de 2001 yılında askerlik görevini yaparken Çanakkale’ye tank sevki sırasında elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden er Hasan Akçıl annesinin oğlunun şehit sayılmadığına ilişkin açıklamalarıyla ilgili çıkan habere Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu cevap verdi.Uslu, “Çorum Kargı Yeşilköy’de yaşayan Keziban Akçıl, İzmir Narlıdere Zırhlı birlikler Komutanlığı’nda terhisine 2 ay kala, İzmir’den Çanakkale’ye tren ile tank sevkiyat sırasında Eskişehir garında mola verildiği sırada vagondaki tanka çıkan er Hasan Akçıl, tankın kapağını açmaya çalışırken yüksek gerilime kapılarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan üç gün sonra 2000 yılında hayatını kaybetmiştir.Er Hasan Akçıl kardeşimiz, 5434 Sayılı Vazife Malulü Şehit olarak kabul edilmiştir.

Milletvekili Salim Uslu, Er Hasan Akçıl kardeşimiz şehittir

İzmir’de 2001 yılında askerlik görevini yaparken Çanakkale’ye tank sevki sırasında elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden er Hasan Akçıl annesinin oğlunun şehit sayılmadığına ilişkin açıklamalarıyla ilgili çıkan habere Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu cevap verdi.
Uslu, “Çorum Kargı Yeşilköy’de yaşayan Keziban Akçıl, İzmir Narlıdere Zırhlı birlikler Komutanlığı’nda terhisine 2 ay kala, İzmir’den Çanakkale’ye tren ile tank sevkiyat sırasında Eskişehir garında mola verildiği sırada vagondaki tanka çıkan er Hasan Akçıl, tankın kapağını açmaya çalışırken yüksek gerilime kapılarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan üç gün sonra 2000 yılında hayatını kaybetmiştir.
Er Hasan Akçıl kardeşimiz, 5434 Sayılı Vazife Malulü Şehit olarak kabul edilmiştir. Şahadet olayının gerçekleşme nedenine göre kanun maddesi belirlenmektedir. Şehidimizin kanun maddesi 5434 sayılı kanunu kapsamaktadır. Diğer şehitlerimizden devlet nezdinde hiçbir farkı yoktur. Bu anlamda devletimiz bugüne kadar şehit ailemizi tüm şehit haklarından faydalandırmıştır.
Ayrıca Keziban Akçıl’ın haberde elinde bulundurduğu şehit yakını kartı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından düzenlenerek adresinde kendisine teslim edilmiştir. 26 Şubat 2018 tarihinde ücretsiz seyahat kartımüracaatını da yapmış olan Akçıl’ın kartıtamamlanma aşamasındadır. Hasan Akçıl kardeşimize Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

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