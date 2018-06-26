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Milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 12:27 | Son Güncelleme

Eski milli futbolcu, yeni milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan hayatını kaybetti.

Milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası hayatını kaybetti

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Alpay Özalan Milletvekili

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