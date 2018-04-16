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Milletvekili Şeker, amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 17:44 | Son Güncelleme

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman’da amatör spor kulüplerine destek verdiklerini ve bundan sonrada destek vermeye devam edeceklerini söyledi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılan toplantıya, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mehmet Er, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Karaman ASKF Başkanı Celalettin Özcan ve kulüp temsilcileri katıldı.Ülke sporunun gelişmesi ve başarılı olabilmesinin, amatör spor kulüplerinin gelişmesi ve başarılı olması ile doğru orantılı olduğunu belirten Milletvekili Şeker, “Burada amaçladığımız şey tüm kulüplerimizin tek hedef doğrultusunda faaliyetlerini en iyi şekilde yürütmeleridir.

Milletvekili Şeker, amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile bir araya geldi

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman’da amatör spor kulüplerine destek verdiklerini ve bundan sonrada destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılan toplantıya, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mehmet Er, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Karaman ASKF Başkanı Celalettin Özcan ve kulüp temsilcileri katıldı.
Ülke sporunun gelişmesi ve başarılı olabilmesinin, amatör spor kulüplerinin gelişmesi ve başarılı olması ile doğru orantılı olduğunu belirten Milletvekili Şeker, “Burada amaçladığımız şey tüm kulüplerimizin tek hedef doğrultusunda faaliyetlerini en iyi şekilde yürütmeleridir. Amaç Karaman’a hizmet, Karaman’a hizmet etmekse birlik ve dayanışma içinde tüm kulüplerimizin daha fazla gencimize ulaşarak yeni yetenekleri yetiştirmeleri ülkemize ve Karamanımıza kazandırmalarıdır. İnşallah değerli yönetici ve temsilcilerimizle birlikte sporun her alanında ilimize ve ülkemize en iyi şekilde faydalı olacak, kalıcı ve güzel çalışmalar yapılmaktadır. İlimizde gençlerimizin daha iyi imkânlarda spor yapmasını sağlayacak yatırımlarımız hızla devam ediyor. İnşallah bu yatırımlarımız tamamlandığında gençlerimiz daha modern tesislerde çalışmalarına devam edecek. Karamanımız için tüm yönetici ve temsilcilerimizle birlikte geleceğimiz olan gençlerimiz için her şeyin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz” dedi.
Toplantı sonunda amatör spor kulüplerinin sıkıntılarını dinleyen Şeker, aktarılanları not aldı.
Toplantının ardından AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ve beraberindekilerle birlikte Karaman’ı Süper Lig ve 1.Lig’de temsil eden Oturarak Voleybol takımı sporcularıyla bir araya geldi. Yunus Emre Spor Salonu’nda gerçekleşen ziyarette sporcuların sorunlarını dinleyen Milletvekili Şeker, daha sonra bedensel engelli sporcularla birlikte voleybol maçı yaptı. Maçın ardından öncülüğünü AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker’in yaptığı ve ücretsiz olarak devam eden Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kurslarına geçildi. Atatürk Spor Kompleksi Kemal Kaynaş Stadyumu’nda devam eden kurslarda kursiyerlerle bir araya gelen Şeker, devam eden kurslar hakkında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek’ten bilgi aldı. Kursiyerlerle tek tek tanışan Milletvekili Şeker, tecrübelerini kursiyerlerle paylaşarak, yapılacak olan sınavlarda kursiyerlere başarılar diledi.

Milletvekili Şeker, amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile bir araya geldi

Milletvekili Şeker, amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile bir araya geldi

Milletvekili Şeker, amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile bir araya geldi

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