HABER

Milletvekili Tan'ın acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 21:25 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'ın kayınpederi Mehmet Dönmez rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Almanya'da hayatını kaybetti.  AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'ın kayınpederi Mehmet Dönmez (78), bir süredir tedavi gördüğü Almanya'da hayatını kaybetti.

Milletvekili Tan'ın acı günü

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'ın kayınpederi Mehmet Dönmez rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Almanya'da hayatını kaybetti.
AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'ın kayınpederi Mehmet Dönmez (78), bir süredir tedavi gördüğü Almanya'da hayatını kaybetti. Dönmez'in cenazesi, Gediz Ulu Cami'de bugün ikindi namazının ardından düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Dönmez'in yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu ile vatandaşlar katıldı. Dönmez'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gediz Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Milletvekili Tan'ın acı günü

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...
Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenlediFatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi
'Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim''Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diriliş Senfonisi seyirciyle buluşuyor

Diriliş Senfonisi seyirciyle buluşuyor

Alanya’ya şehit ateşi düştü

Alanya’ya şehit ateşi düştü

Amasya'ya şehit ateşi düştü

Amasya'ya şehit ateşi düştü

Müşterek Görev Merkezi'ne JÖH sevkiyatı

Müşterek Görev Merkezi'ne JÖH sevkiyatı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Üniversiteleri, kışladan kampüse dönüştürdük

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Üniversiteleri, kışladan kampüse dönüştürdük

Karacasu'da taşımalı eğitim gören 100'ün üstünde öğrenci zehirlendi - Fotoğraflar

Karacasu'da taşımalı eğitim gören 100'ün üstünde öğrenci zehirlendi - Fotoğraflar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.