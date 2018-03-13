Milletvekili Tan'ın acı günü

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'ın kayınpederi Mehmet Dönmez rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Almanya'da hayatını kaybetti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'ın kayınpederi Mehmet Dönmez (78), bir süredir tedavi gördüğü Almanya'da hayatını kaybetti. Dönmez'in cenazesi, Gediz Ulu Cami'de bugün ikindi namazının ardından düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Dönmez'in yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu ile vatandaşlar katıldı. Dönmez'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gediz Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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