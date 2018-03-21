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Milletvekili Uzer’de Regaip Kandili mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 19:03 | Son Güncelleme

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, bir mesaj yayımlayarak İslam Alemi’nin Regaip Kandili’ni kutladı.AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, kandillerin insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, manevi dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel geceler olduğunu belirtti.Milletvekili Uzer, "İslam dininde mübarek sayılan Üç Ayların müjdecisi olan Regaip Kandili’nin de bu anlamda, toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır" dedi.Milletvekili Uzer mesajında, “Türkiye olarak zor zamanlardan geçiyoruz.

Milletvekili Uzer’de Regaip Kandili mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, bir mesaj yayımlayarak İslam Alemi’nin Regaip Kandili’ni kutladı.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, kandillerin insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, manevi dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel geceler olduğunu belirtti.
Milletvekili Uzer, "İslam dininde mübarek sayılan Üç Ayların müjdecisi olan Regaip Kandili’nin de bu anlamda, toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır" dedi.
Milletvekili Uzer mesajında, “Türkiye olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Tüm hain ve şer odaklarına karşı birlik beraberliğimizi bu mübarek günlerde daha da güçlendirmeliyiz. Terörle mücadelenin kahramanlarına, askerimize, polisimize bu gecede de hayır dualarımızı gönderiyoruz. Huzurumuz, barış ve istikrarımız için mücadele eden güvenlik güçlerimize Yüce Allah’tan yar ve yardımcı olmasını niyaz ediyoruz. İnsanlarımızın, Yaradan’a daha derin bir şükür imkanı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. İslam Alemi’nin ve Gaziantepli hemşehrilerimizin Regaip Kandili’ni tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

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