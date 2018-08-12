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Milletvekili yaralı leyleklere sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Marmaraereğlisi'nde bir tarlada bulduğu 2 yaralı leyleği, Doğal Hayatı Koruma Şubesi ekiplerine teslim etti

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Marmaraereğlisi ilçesinde bir tarlada bulduğu yaralı iki leyleği, Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı Doğal Hayatı Koruma Şubesi ekiplerine ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre Yel, Yakuplu Mahallesi mevkisindeki bir tarlada elektrik direğine çarpan iki leyleğin yere düşerek çırpındığını gördü.

Ayakları ve kanadı kırık leylekleri tarladan alarak tedavilerini yaptıran Yel, hayvanları Tekirdağ Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı Doğal Hayatı Koruma Şubesi yetkililerine teslim etti.

- "Her canlının yaşama hakkı var"

Milletvekili Mustafa Yel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her türlü canlının hakkının korunması için insanoğluna büyük görevler düştüğünü söyledi.

İnsanın, evrendeki diğer canlıların yaşamına müdahale etme hakkının olmadığını vurgulayan Yel, şunları kaydetti:

"İnsanoğlu bugüne kadar kendi hırsları ile ilgili olarak pek çok alanda canlıların yaşam hakkına müdahale etti. Bu anlamda bizden öncekilerin yaptığı hataları yapmadan onlara sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim inancımız gereği de her canlının bu dünyada yaşama hakkı var. Bu vesileyle de bütün vatandaşlarımızın hayvan hakları konusunda duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum."

Yel, leyleklerin göç yolculuğunun başladığını aktararak, "Ben de göç sırasında tellere çarparak yere düşerek birinin kanadı, diğerinin de ayakları kırılmış iki leyleğe rastladım. Sonra onları arabama aldım. Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı Doğal Hayatı Koruma Şubesi'ni aradım ve orada yetkililere teslim ettim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
leylek Mustafa Yel tarla Tekirdağ

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