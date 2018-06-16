Milletvekili Yıldız Suruç'taki saldırı anını anlattı

AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıda ağabeyi öldürülen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, saldırı anını, "Dükkanın içinde kasada duran silahlıymış, kapıda duran silahlıymış. O içerideki kişi geliyor kapıdan ağabeyimi sırtından vuruyor, göğsünden vuruyor, 3 defa vuruyor, saldırıyor. Tabii ben o sırada çıkıyordum. Bir ağabeyimin kalbinden silah mermisi giriyor. Diğer ağabeylerim yaralı, bir ağabeyimin oğlu da yaralı yoğun bakımda. Yani hiç beklenmedik bir şey." sözleriyle anlattı.

Milletvekili Yıldız, taziyeleri kabul ettiği ilçede AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı arifesinde AK Parti Suruç İlçe Başkanı Naif Bülbül ile esnaf ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Saldırının gerçekleştirildiği mağazaya da "Hayırlı bayramlar, bayramınız kutlu olsun" diyerek girdiklerini anlatan Yıldız, olayın gelişimini şöyle aktardı:

"İlçe başkanım, ben ve fotoğraf çekmek için bir yeğenim içeri girdi. 'İyi bayramlar.' deyince durdu, bize baktı ve 'Ne işiniz var burada, bizim PKK'lı olduğumuzu bilmiyor musunuz?' dedi. Biraz sinkaflı konuştu. Öyle deyince ben, 'Bizim amacımız memlekete hizmet etmek, başka amacımız yok.' dedim. Biraz daha küfürlü konuşunca, 'Biz çıkalım.' dedik ve çıktık. Dışarı çıkınca kapıda biri bekliyormuş, o sırada da arkada da biri bekliyormuş. Selamlaştım, selamımı da almadı. Biz dışarı çıkarken ağabeyimin oğluna biri sopa ile vurdu. Vurduktan sonra biz 'Bir şey olmaz.' dedik ve çıkmaya devam ettik. Dışarıda bekleyen ağabeylerim falan da vardı. Onlar da 'Bir şey olmaz çıkalım.' dediler. Dükkanın içinde kasada duran silahlıymış, kapıda duran silahlıymış. O içerideki kişi geliyor kapıdan ağabeyimi sırtından vuruyor, göğsünden vuruyor, 3 defa vuruyor, saldırıyor. Tabii ben o sırada çıkıyordum. Bir ağabeyimin kalbinden silah mermisi giriyor. Diğer ağabeylerim yaralı, bir ağabeyimin oğlu da yaralı yoğun bakımda. Yani hiç beklenmedik bir şey."