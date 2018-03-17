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Milletvekili Yüksel’in ismi yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 13:04 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Topdağı Mahallesindeki mağaralar bölgesinde yapılan ve açılışa hazır hale getirilen yeni park alanında incelemelerde bulundu.Ekinci, Topdağı mahallesinde yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz aylarda vefat eden Şanlıurfalı Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel isminin verildiği park alanında incelemelerde bulundu.

Milletvekili Yüksel’in ismi yaşatılacak

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Topdağı Mahallesindeki mağaralar bölgesinde yapılan ve açılışa hazır hale getirilen yeni park alanında incelemelerde bulundu.
Ekinci, Topdağı mahallesinde yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz aylarda vefat eden Şanlıurfalı Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel isminin verildiği park alanında incelemelerde bulundu. Mağaralar bölgesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların hayvan atıklarını attıkları derenin ıslah edilip yeşil alana dönüştürüldüğü bölge, vatandaşların hizmetine sunuluyor. Mağaralardan akan hayvan atıklarının çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğu bölge, Eyyübiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası yeşil alana dönüştürülüp vatandaşların nefes alabileceği mekan haline geldi. 5000 metre karelik alanda yapımı tamamlanan ve içerisinde çocuk oyun alanları, yetişkinler için spor kondisyon aletlerinin bulunduğu alan, oturma alanları ve kademeli yeşil alan barından parkta incelemelerde bulunan Ekinci,” Abdulkadir Yüksel Parkımız açılışa hazır. Bölge vatandaşlarımızın nefes alabileceği mekana dönüştürüldü” dedi.
Mahalledeki yeşil alan bölgesinde incelemelerde bulunan Ekinci,” Bulunduğumuz yer daha önce mağaralardan atılan hayvan atıklarının bulunduğu ve biriktiği yerdi. Hayvan atıklarının atılması nedeniyle çevredeki vatandaşlarımıza da ciddi anlamada rahatsızlık veriyordu. Hem görsel hem de insan sağlığı açısından tehlike oluşturuyordu. Büyük baş hayvanların bile telef olduğu bir yerdi. Eyyübiye Belediyesi olarak önce drenaj çalışması başlattık. Burası sit alanı olması münasebetiyle kuruldan da izin alınarak 5 bin metre karelik bir yeşil alan kazandırdık. Yakında açılışını yapıp vatandaşlarımızın nefes alacağı bu bölgeyi hizmete sunmuş olacağız. İnsanlarımızın taleplerine karşılık vermiş oluyoruz. Bu tarz parklarımızın sayısını artırmayı sürdüreceğiz. Yaklaşık 500 bin metre karelik bir park alanımız var ilçe genelinde. Bunları sürdürüp vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz “diye konuştu.

Milletvekili Yüksel’in ismi yaşatılacak

Milletvekili Yüksel’in ismi yaşatılacak

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