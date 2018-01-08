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Milletvekilinden belediye başkanına: Basın önünde artistlik yapma!

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 20:14 | Son Güncelleme 6 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, sık sık kazaların yaşandığı kavşaktaki incelemeden haberdar edilmediğini söyleyen Belediye Başkanı CHP'li Nuri Tekin duruma tepki gösterdi. Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi ile inceleme yapan AK Parti Milletvekili Faruk Çaturoğlu ise Tekin'e, "Basın karşısında artistlik yapmaya gerek yok. Dün biz bunu seninle konuştuk" diye karşılık verdi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ve Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi, Alaplı girişinde sık sık kazaların meydana geldiği Yalı kavşağında inceleme yaptı. Kavşağa gelen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ise programdan haberdar edilmediğini ileri sürerek, yapılacak çalışmanın içinde belediyenin de olması gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Tekin, "Sonradan haberimiz oldu. Burada yapılacak bir şey belediyeyi ilgilendirir. Karayollarıyla belediye ortak bir çalışma yapılacak. Sizin burada olmanızdan belediyeye haber verilmesi gerekir. Olsun yine de önemli değil. Hoş geldiniz. Burada bir çalışma yapacaksak beraber yapacağız. Belediye de bu işin içinde olacak" dedi.

"ARTİSTLİK YAPMAYA GEREK YOK"

Milletvekili Çaturoğlu ise Tekin'in bu sözlerine, "Buyurun o zaman" diye karşılık vererek, "Yani basının karşısında artistlik yapmaya gerek yok. Dün konuştuk bunu biz seninle" dedi. Başkan Tekin ise "Haberimiz yok ki. Çağırmıyorsun ki vekilim" karşılığını verdi. Tartışmanın ardından heyet yolda incelemede bulundu.

ÇATUROĞLU: KAVGA ETSEK DE BARIŞIRIZ

Yaşanan olayla ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Çaturoğlu, "Nuri Tekin ile bizler çocukluk arkadaşıyız. Kavga etsek de barışırız" dedi. Tekin ise "Karayolları Bölge Müdürü orada belediye başkanını soracak. Belediye başkansız orada bir şey yapamazlar. Çaturoğlu ile aramızda bir şey yok" diye konuştu.

DHA

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Zonguldak ak parti CHP Alaplı Faruk Çaturoğlu nuri tekin

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Kendini beğenmiş bencil vekiller 2 senedir ne iş yapıyorsunuz kanunu KHK çıkarıyor siz ne iş yaparsınız.
@osman_erdal_1990 yani işini yapıyor Belediye başkanıda işini yapıp sürekli kazaların olduğu yeri Düzenleseydi keşke
Öyle bir namussuz hain muhalefet varki Hiçbir kanuna el kaldırmaz. Anca milletin devletin zararına felaket tellallığı yapan uğursuz muhalefet Tabi ki hükümet yeterli çoğunluk olmayınca KHK larla yürütüyor bu arabayı Muhalefet ise tekere takoz Düşman başına
akpartili ya illa bi hakaret edecek,esas artist kendisi.yalakalık yapacak millete ya.
keşke bütün vekiller çaturoğlu gibi alçakgönüllü tevazu sahibi olsa vekili tanısanız böyle sallamazsınız.
rant varsa akepe orda olur bop sekteye ugramasın ver mehteri
Sonu böyle birmesi hüzel , olumlu mesaj verin vatandaşa. Bizi bize kırdıramasınlar. Akp vekil - Chp başkan yok Biz varız.
UTANIYORUM HABER OKUMAK VE DİNLEMEKTEN. NEREDE KÜLHAN BEYLER ORADA HABERLER.
Millet vekili sen gecicisin başkan kalıcı dikkat et
yeni açılımdan bahseden vekil, neresi doğru ki.
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