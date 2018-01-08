Milletvekilinden belediye başkanına: Basın önünde artistlik yapma!

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ve Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi, Alaplı girişinde sık sık kazaların meydana geldiği Yalı kavşağında inceleme yaptı. Kavşağa gelen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ise programdan haberdar edilmediğini ileri sürerek, yapılacak çalışmanın içinde belediyenin de olması gerektiğini söyledi.
Belediye Başkanı Tekin, "Sonradan haberimiz oldu. Burada yapılacak bir şey belediyeyi ilgilendirir. Karayollarıyla belediye ortak bir çalışma yapılacak. Sizin burada olmanızdan belediyeye haber verilmesi gerekir. Olsun yine de önemli değil. Hoş geldiniz. Burada bir çalışma yapacaksak beraber yapacağız. Belediye de bu işin içinde olacak" dedi.
"ARTİSTLİK YAPMAYA GEREK YOK"
Milletvekili Çaturoğlu ise Tekin'in bu sözlerine, "Buyurun o zaman" diye karşılık vererek, "Yani basının karşısında artistlik yapmaya gerek yok. Dün konuştuk bunu biz seninle" dedi. Başkan Tekin ise "Haberimiz yok ki. Çağırmıyorsun ki vekilim" karşılığını verdi. Tartışmanın ardından heyet yolda incelemede bulundu.
ÇATUROĞLU: KAVGA ETSEK DE BARIŞIRIZ
Yaşanan olayla ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Çaturoğlu, "Nuri Tekin ile bizler çocukluk arkadaşıyız. Kavga etsek de barışırız" dedi. Tekin ise "Karayolları Bölge Müdürü orada belediye başkanını soracak. Belediye başkansız orada bir şey yapamazlar. Çaturoğlu ile aramızda bir şey yok" diye konuştu.
DHA
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