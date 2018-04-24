Milletvekilleri ve protokol, poliklinik açılışında buluştu

Döşemealtı Belediyesi eski Başkanı Nurettin Tursun’un kızı Funda ile Yeğeni Yılmaz’ın sahibi olduğu Polikliniğin açılışı protokolü bir araya getirdi.

Döşemealtı Belediyesi’nin önceki Başkanı Nurettin Tursun’un kızı Funda Tursun ile Yeğeni Yılmaz Çalışkan’ın sahibi oldukları Ağız Sağlığı ve Diş Polikliniğinin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Döşemealtı ilçesindeki polikliniğin açılışına , AK Parti Antalya Milletvekilleri Hüseyin Samani, Gökçen Özdoğan Enç, Mustafa Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, siyasi partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile esnaf odası başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Milletvekili Enç başarı diledi

Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ise anne babaların en büyük hayalinin yetiştirdikleri evlatlarının başarılarıyla topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak olduğunu belirterek “ Bu iki genç kardeşimiz de inşallah anne ve babalarının gurur kaynağı olacaklar. Ben kendilerine başarılar diliyorum” dedi