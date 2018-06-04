Milli aşıklar koşmaktan evlenemiyor

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ATLETİZM Milli Takımı'nın başarılı sporcuları Özlem Kaya (28) ile Yusuf Alıcı'nın (28) Antalya kampında başlayan aşkları, 2017 yılında nişanla taçlandı. Birlikteliklerini en kısa zamanda resmileştirmek isteyen çift, hazırlandıkları yarışlar nedeniyle bu arzularını gerçekleştiremiyor. Milli sporcular Özlem Kaya ile Yusuf Alıcı, 2005 yılında Antalya kampında tanışıp, sevgili olduktan sonra 2017'nin Nisan ayında nişanlandı. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2200 rakımında çam ağaçlarıyla kaplı eteklerinde ya da kent merkezindeki atletizm pistinde çalışmalarını aralıksız sürdüren çift, haftada ortalama 170 kilometre koşuyor. Antrenörleri Adem Belir ile birlikte her gün çift antrenman yaparak, enerji depolayan çift, atletizmde başarıdan başarıya koşuyor. Yüzlerce madalyası bulunan Kaya ile Alıcı, yurt içindeki ve dışındaki şampiyonalara sürekli katılmaları nedeniyle evlenmeye fırsat bulamıyor. Çift, 2017'nin Aralık ayında evlenmek için karar aldı; ancak bu yılın Şubat ayında Kenya'da düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası Yarışması'na ve öncesinde kampına katılabilmek için düğün tarihini erteledi. Çift, 25- 30 Haziran günlerindeki Akdeniz Oyunları ve 7- 12 Ağustos günlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılmak için bu yaz yapmayı düşündükleri düğünü yine ertelemek zorunda kaldı. 'YARIŞLARA KATILMAKTAN EVLENEMEZ OLDUK' Akıllarındaki düşüncenin, evlilikten çok katıldıkları yarışmalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve altın madalya kazanmak olduğunu belirten Özlem Kaya, "Önümüzde iki önemli şampiyona var. Bu nedenle Erzurum'daki yüksek irtifa kamp merkezine katıldık. Burası sporcu için muhteşem bir kamp yeri. Antrenmanlarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu yarışlar hem ülkemizi temsil etmek hem de madalya almak adına çok önemli. Ben ve nişanlım, bu şampiyonadan kesinlikle madalya alacağımız yarışlar. Yurt içinde ve dışındaki yarışlara katılmaktan evlenemez olduk. Düğünümüzü sürekli ertelemek zorunda kalıyoruz. Sanırım düğünü 2018'de yapamayacağız. Bu yılki madalyaları alalım, 2019'da düğünün ardından 2020 Olimpiyatları'na katılarak, bunu taçlandırırız" diye konuştu. Atletizm Milli Takımı antrenörü ve aynı zamanda sporcusu olan Yusuf Alıcı ise "Atletizme 2003 yılında başladım. 2005 Antalya kampında Özlem ile tanıştık. 2017 yılında nişanlandık. Katıldığımız yarışlarda birbirimize büyük destek oluyoruz. Evliliğimizi sürekli ertelediğimiz için üzülüyoruz; ama ikimiz de bunun böyle olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü formumuz çok iyiyken katıldığımız yarışlardan madalyaları sırayla topluyoruz. Sanırım 2019'da evlenir, 2020'de de olimpiyatlarda ben maraton Özlem de 3 bin metrede derece alarak, bunu taçlandırırız" dedi.

