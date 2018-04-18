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Milli Birlik ve Düşünce Derneği Başkan Alemdar’ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 14:26 | Son Güncelleme

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Milli Birlik ve Düşünce Derneği Sakarya İl Başkanı Hayati Özsipahi ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.Kongre sonrası yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Milli Birlik ve Düşünce Derneği Sakarya İl Başkanı Hayati Özsipahi, “Gerçekleştirdiğimiz kongrenin ardından yeni yönetimimiz çalışmalarına hızla devam ediyor.

Milli Birlik ve Düşünce Derneği Başkan Alemdar’ı ziyaret etti

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Milli Birlik ve Düşünce Derneği Sakarya İl Başkanı Hayati Özsipahi ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.
Kongre sonrası yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Milli Birlik ve Düşünce Derneği Sakarya İl Başkanı Hayati Özsipahi, “Gerçekleştirdiğimiz kongrenin ardından yeni yönetimimiz çalışmalarına hızla devam ediyor. Dernek yönetimi olarak bugün Serdivan Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar’a misafir olduk. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyoruz. Ziyaret kapsamında hem yönetim kurulu üyelerimizi tanıştırdık hem de yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Başkanımızın gençlere verdiği desteğin yanı sıra, bilgi ve tecrübelerini de paylaşması bizim için son derece önemli. Bu yüzden derneğimiz ve yönetim kurulumuz adına, kendilerine teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.
Kongre ile birlikte oluşturulan yeni yönetimin hayırlı olması dileğinde bulunan ve kendilerine başarılar dileyen Başkan Alemdar, “Milli Birlik ve Düşünce Derneği Sakarya İl Teşkilatının yeni yönetimini tebrik ederim. Birlik beraberliğimizin güçlenmesi adına atılan her adım bizim için çok kıymetli. Gençlerimizin vatan sevgisi ile bir araya gelip, böylesine zorlu süreçlerin içerisinden geçerken, değerlerimize, kültür ve medeniyetimize sahip çıkmaları, milletimiz ve ülkemiz için atılacak her adımda biz de varız demeleri, bizlere gurur veriyor. Çıktıkları bu yolda inşallah güzel ve hayırlı işlere imza atacaklarına inanıyorum” dedi.

Milli Birlik ve Düşünce Derneği Başkan Alemdar’ı ziyaret etti

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