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’Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması’ Marmaris’te gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 22:43 | Son Güncelleme

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksek Okulunda Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması gerçekleşti.Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve Gençlik Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen program Yüksek Okul Müdürü Dr Zekeriya Bingöl’ün açılış konuşması ile başladı.Sonra selamlama konuşması yapmak için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof.

’Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması’ Marmaris’te gerçekleşti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksek Okulunda Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması gerçekleşti.
Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve Gençlik Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen program Yüksek Okul Müdürü Dr Zekeriya Bingöl’ün açılış konuşması ile başladı.
Sonra selamlama konuşması yapmak için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar söz aldı. Rektör Harmandar yaptığı selamlama konuşmasında her zaman gençlere yatırım geleceğe yatırımdır. Biz gençlerimize güveniyoruz ve gençlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz dedi.
Ülkenin bir dönüm noktasında olduğunu belirten GENÇKONFED Genel Başkanı Bilal Okudan şunları söyledi: “Dünya her zamankinden daha fazla çalkantılı bir süreç yaşamaktadır. Bu sebeple Gençler çok uyanık olmalı. Bu sebeple GENÇKONFED olarak üzerimize düşen görev olan Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşmalarını tüm üniversiteler başta olmak üzere her şehirde yaparak üzerimize düşen görevi fazlası ile yerine getirme sorumluluğumuz gerçekleştirmeye çalışıyoruz.”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Av. Gülay Samancı ise, şöyle konuştu: “Artık kendi kendine yetebilen gençlerine en iyi imkan verebilen bir Türkiye hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Hepimiz kardeşiz hepimiz biriz ve beraberiz bizi bir Suriye bir Irak yapamayacaklar. Çünkü biz bin yıldır kardeş olarak yaşayan milletler topluluğuyuz. Bizim ortak adımız Türkiye’dir. Bu sebeple Milli Birlik ve kardeşlik serüvenimiz bu topraklarda bin sene daha devam edecektir. Av Samancı, Gelecek Türkiye’nin gelecek siz gençlerindir"

’Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması’ Marmaris’te gerçekleşti

’Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması’ Marmaris’te gerçekleşti

’Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması’ Marmaris’te gerçekleşti

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