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Milli boksör yaş gününü ringde kutladı

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 18:00 | Son Güncelleme 14 dakika önce

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda, milli boksör Melike Nur Güneş, 16'ncı yaş gününü ringde pastayla kutladı

Türkiye Boks Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'na, Nevşehir Belediyesi Boks takımı adına katılan milli boksör Melike Nur Güneş, bugün Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'ndaki karşılaşmada, Fatma Yılmaz'ı ilk rauntta nakavtla yendi. Yıldız kadınlarda 48 kiloda geçen yıl Türkiye üçüncüsü olan Melike Nur Güneş, 16 yaşına federasyondan aldığı izinle ringde kutladı. Güneş, antrenör Mehmet Dalbudak, annesi Güldeste ve ablası Meryem Güneş'in getirdiği yaş pastanın üzerindeki mumu söndürdü. Dilek tutan Melike Nur Güneş, çok mutlu olduğunu, hedefinin bu şampiyonada birinci olup, İtalya'da yapılacak Avrupa şampiyonasına gitmek olduğunu söyledi.

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