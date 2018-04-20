Zeytinburnu’nda Fatma Akbalık Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışına katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, "Eğitimde hedeflerimizi çok yüksek noktalara getirdik, hükümetimiz en büyük desteği bakanlığımıza veriyor" dedi.

Zeytinburnu Fatma Akbalık Kız Öğrenci Yurdu törenle açıldı. Yıl sonu tamamlanması öngörülen Sümer Mahallesi Yüzme Havuzu, Zeytinburnu Kız İmam Hatip Lisesi Yurdu, Fatma Süslügil İlkokulu ve Ayhan Şahenk Ortaokullarının da temel atma törenleri gerçekleştirildi. Kazlıçeşme Mahallesi’ndeki açılış programına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’in yanı sıra, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçe protokolü ve çok sayıda öğrenci katıldı. Protokol konuşmalarıyla başlayan program, açılış kurdelesinin kesilmesi ve yapımı tamamlanan kız öğrenci yurdunun ziyaret edilmesiyle sona erdi.

"Devletimiz çok güçlü, 300 bine yakın derslik yaptık"

"Bugün bu programa Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz bulunacaktı fakat çok hareketli bir ülkeyiz bir seçim kararı alındı, belki şu anda bu kararı almak üzere başkanımız oy kullanıyor" diyerek sözlerine başlayan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, "Bakanlarımız vekillerimiz Ankara’da kalmak durumunda gerektikleri için bakanımızı temsilen ben geldim. Onun her birinize tek tek sevgilerini ve muhabbetlerini iletmiş olayım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu temel atmaların inşaatları bitip hayırlısıyla eğitime başlandığında başkanım da söyledi hiç şüphe yok ki, Cumhurbaşkanımız bizzat gelir. Evet devletimiz çok güçlü, çok da derslik yapıyoruz 300 bine yakın derslik yaptık, onları açmaya vaktimiz bile olmuyor. Bazen Cumhurbaşkanımız toplu açılış yapıyor" dedi.