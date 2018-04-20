Zeytinburnu’nda Fatma Akbalık Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışına katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, "Eğitimde hedeflerimizi çok yüksek noktalara getirdik, hükümetimiz en büyük desteği bakanlığımıza veriyor" dedi.
Zeytinburnu Fatma Akbalık Kız Öğrenci Yurdu törenle açıldı. Yıl sonu tamamlanması öngörülen Sümer Mahallesi Yüzme Havuzu, Zeytinburnu Kız İmam Hatip Lisesi Yurdu, Fatma Süslügil İlkokulu ve Ayhan Şahenk Ortaokullarının da temel atma törenleri gerçekleştirildi. Kazlıçeşme Mahallesi’ndeki açılış programına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’in yanı sıra, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçe protokolü ve çok sayıda öğrenci katıldı. Protokol konuşmalarıyla başlayan program, açılış kurdelesinin kesilmesi ve yapımı tamamlanan kız öğrenci yurdunun ziyaret edilmesiyle sona erdi.
"Devletimiz çok güçlü, 300 bine yakın derslik yaptık"
"Bugün bu programa Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz bulunacaktı fakat çok hareketli bir ülkeyiz bir seçim kararı alındı, belki şu anda bu kararı almak üzere başkanımız oy kullanıyor" diyerek sözlerine başlayan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, "Bakanlarımız vekillerimiz Ankara’da kalmak durumunda gerektikleri için bakanımızı temsilen ben geldim. Onun her birinize tek tek sevgilerini ve muhabbetlerini iletmiş olayım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu temel atmaların inşaatları bitip hayırlısıyla eğitime başlandığında başkanım da söyledi hiç şüphe yok ki, Cumhurbaşkanımız bizzat gelir. Evet devletimiz çok güçlü, çok da derslik yapıyoruz 300 bine yakın derslik yaptık, onları açmaya vaktimiz bile olmuyor. Bazen Cumhurbaşkanımız toplu açılış yapıyor" dedi.
"Ülkemizin petrolü, doğal gazı ve elması yok ama beşeri sermayemiz var"
Bakanlık olarak ailelere her türlü desteğin yapıldığını ifade eden Bakan Yardımcısı Erdem, "Bakanlık olarak çocuklarımızın kitapları okullarında masalarına konuyor. Belli dönemlerde kuru üzüm ve süt dağıtılıyor. Okullarımız akıllı tahtalarla donatıldı inşallah tablet ve bilgisayarlarını vereceğiz. İhtiyacı olan ailelere çocuk başına bir yardım veriyoruz, sayabileceğimiz yüzlerce yenilikle eğitimde hedeflerimize çok yüksek noktalara getirdik. Yeter mi tabii ki yetmez, biliyoruz ki ülkemizin geleceği gençlerimiz sayesinde olacak. 15 yıldır en büyük bütçeyi hükümetimiz Milli Eğitime veriyor, bu yıl ki bütçemiz 134 milyar. Bakanların ve hayırseverlerin katkısıyla 150 milyar. Bu ülkenin petrolü yok, doğal gazı yok, elması yok ama bu güzel beşeri sermayesi var. Bu dediğimiz madenleri olan ülkelerin de durumunu görüyoruz, demek ki bunlar yetmiyor. Beşeri sermayeniz güçlenirse ülkemizin geleceği de güçlü olur, bu bakımdan hükümetiniz bütün gücünü şu anda buna vermiş durumda ve günden güne de şartları daha iyiye getiriyoruz" diye konuştu.
"11 ayın sonunda Zeytinburnu 5 yılda yaklaşık bir katrilyon iş yapmış olacak"
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın yaptığı konuşmada, "Bu anlamlı programda bizleri yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ediyorum, sağ olun var olun. Açılışlarımız devam edecek önümüzdeki aylar içerisinde ve nasip olursa finali Cumhurbaşkanımızla beraber Kültür Vadisi projemizin açılışıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Bugün eğitimle ilgili önemli projelerle alakalı olarak resmi temel atma törenleri gerçekleştiriyoruz. Hemen yanımızda Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi ve Öğrenci Yurdu İnşaatı başladı. Temellerin atılmasını da bugün gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim yıldönümüne yetiştirmesi planlanıyor. Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve Türkiye’nin ekonomisindeki olumlu gelişmeler, Türkiye’nin gelişmesinin bizi getirdiği noktadır. Devletin bütçesinin cebinden bir lira para çıkmadan milyonlarca bin liralık yatırım yapılabiliyor. Zeytinburnu Belediyesi son dört yılda ve önümüzdeki 11 aylık süreç tamamlandığında beş yılda yaklaşık bir katrilyon iş yapmış olacak Allah nasip ederse, birçoğu da gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.
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