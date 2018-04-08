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Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz Kırklareli’nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 18:35 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Dr.

Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz Kırklareli’nde

Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz, Kırklareli’ne giderek incelmelerde bulundu.
Kırklareli’ne giden Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz, Kırklareli Valiliğini ziyaret ederek, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ile görüştü. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Kırklareli’ndeki eğitim çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Vali Orhan Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz’ın gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz Kırklareli’nde

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