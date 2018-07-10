Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Prof. Dr. Ziya Selçuk'un, Milli Eğitim Bakanı olması eğitim camiasında sevinçle karşılandı. Bu sevincin en büyük nedeni ise Selçuk'un eğitimin içinden gelen bir profesör olması ve eğitimde ilerici görüşleri savunması.
1961 Ankara doğumlu olan Selçuk, Ankara Üniversitesi'nde Eğitim Bilimleri bölümünden mezun oldu. Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayan Selçuk, doktorasını Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda Hacettepe Üniversitesi'nde bitirdi.
Yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapan Selçuk, 2003-2008 yıllarında da Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmıştı.
Sözcü'nün haberine göre, Selçuk, TED Üniversitesi'nin yanı sıra çok sayıda özel öğretim kurumunun kuruluşunda görev alan bir isim.
Selçuk'un eğitim kökenli olması dışında ilerici görüşleri de dikkat çekiyor. Selçuk'un sosyal medya paylaşımlarından bazıları şöyle:
“Hastayı röntgenine rötuş yaparak iyileştiremeyiz. Eğitim,ferdi ve milli seviyede değil, insan merkezli evrensel medeniyet düzeyinde iyileşir.”
“Mükemmel bir müfredat yetersiz öğretmeni kanatlandırmaz; .kötü bir müfredat iyi öğretmene engel olmaz. Yeni bir özdeyiş:)”
“Mesele uzaysa, enerjiyse, tıpsa bilgi geleceğe yönelik ele alınıyor. Mesele dinse, bilgi hep geçmişe dönük konuşuluyor maalesef. Oysa bilgi can’lıdır. An’da yaşar. Can’ı olmayan, sadece geçmişe dönük olan bilgi çürür, çürütür, atalar dini olur”
“Bütün günahların en büyüğü, yaptığınız eğitim hakkında kuşku duymaya başladığınız halde, eğitmeye devam etmektir” der Gurdjieff. Pusulası vicdan olan tüm öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum.”
“Gerçek liderlikler asır geçse de etkisini koruyor. Başta Atatürk olmak üzere Misak-ı Milli neferlerine minnet ve şükranla.”
“Insani sakatlayan kapitalizmden, toplum hedeflerine dayali bir egitim sisteminin tamamladigi sosyalist bir ekonomiyle kurtulunur A.Einstein”
BEŞ KİTABI VAR
Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, gelişim, öğrenme ve mizaç konularında çok sayıda araştırması bulunan Selçuk'un kitapları arasında ‘insan İlişkilerinde kendini açma', ‘Gelişim ve öğrenme', ‘Okul deneyimi ve uygulama', ‘Dikkat eksikliği ve hiperaktif çocuklar' ve ‘Sınıf içi rehberlik uygulamaları' bulunuyor.
ÖGESEN TEBRİK ETTİ
Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Selçuk'un Bakan olmasının ardından bir açıklama yaparak, “Milli Eğitim Bakanımız olarak atanan hem eğitim sistemini hem de akademisyen olması vesilesiyle akademiyi iyi bilen Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk'u da tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Ülkemizin belki de en önemli konularından biri bilindiği gibi eğitim ve eğitimcilerdir. Milyonlarca eğitimci, öğrenci ve aileyi ilgilendiren Milli Eğitim Bakanlığı gibi zor bir görevde Sayın Bakanımıza çözüm önerilerimizle destek olmaya hazırız. Yeni dönemde tüm ilgili kurullar ve bakanlıklarda akademisyenlere de görev verilmesini ve alınacak önemli kararların paydaşlarla birlikte alınmasını temenni ediyoruz” dedi. Sendika açıklamasına akademideki sorunları ve çözümleri de ekledi.
Eğitim Uzmanları da Selçuk'un Bakan olmasını şu sözlerle değerlendirdiler:
EĞİTİMCİ YAZAR İLHAN SEVİN:
KÜLTÜR EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM VE REHBERLİK KOORDİNATÖRÜ SALİM ÜNSAL
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde eski Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı oldu.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Milli Eğitim Bakanı unvanına sahip olan Ziya Selçuk, 1961'de Ankara'da doğdu.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde lisansını, aynı üniversitede gelişim psikolojisi alanında yüksek lisansını yapan Selçuk, 1989'da Hacettepe Üniversitesi’nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamladı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı.
TED Üniversitesi'nin yanı sıra, çok sayıda özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunu gerçekleştiren Selçuk, Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi Üyesi.
2003-2006 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yapan Selçuk, müfredat reformunu yürüttü. AB müzakerelerinde de eğitim ve bilim başlığı görüşülürken Türkiye'yi temsil etti.
Ziya Selçuk'un insan ilişkileri, gelişim, öğrenme, çocuklarda dikkat eksikliği, rehberlik uygulamaları gibi alanlarda çok sayıda kitabı, hakemli dergilerde basılmış makaleleri bulunuyor.
İngilizce bilen Selçuk, evli, üç çocuk sahibi.
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