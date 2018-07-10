Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Prof. Dr. Ziya Selçuk'un, Milli Eğitim Bakanı olması eğitim camiasında sevinçle karşılandı. Bu sevincin en büyük nedeni ise Selçuk'un eğitimin içinden gelen bir profesör olması ve eğitimde ilerici görüşleri savunması.

1961 Ankara doğumlu olan Selçuk, Ankara Üniversitesi'nde Eğitim Bilimleri bölümünden mezun oldu. Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayan Selçuk, doktorasını Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda Hacettepe Üniversitesi'nde bitirdi.

Yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapan Selçuk, 2003-2008 yıllarında da Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmıştı.

Sözcü'nün haberine göre, Selçuk, TED Üniversitesi'nin yanı sıra çok sayıda özel öğretim kurumunun kuruluşunda görev alan bir isim.

Selçuk'un eğitim kökenli olması dışında ilerici görüşleri de dikkat çekiyor. Selçuk'un sosyal medya paylaşımlarından bazıları şöyle:

“Hastayı röntgenine rötuş yaparak iyileştiremeyiz. Eğitim,ferdi ve milli seviyede değil, insan merkezli evrensel medeniyet düzeyinde iyileşir.”