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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "En geç iki ay içinde yaklaşık 3 yıllık bir program açıklayacağız. Diyeceğiz ki 'Bizim 3 yıl içindeki yol haritamız budur.' Toplumla bir makro paylaşımda bulunacağız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 11:10 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "En geç iki ay içinde yaklaşık 3 yıllık bir program açıklayacağız. Diyeceğiz ki 'Bizim 3 yıl içindeki yol haritamız budur.' Toplumla bir makro paylaşımda bulunacağız."


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