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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “LGS önümüzdeki sene de uygulanacak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 09:54 | Son Güncelleme

EĞİTİM alanında yapacakları yenilik ve düzenlemelerin ayrıntılarını Ekim ayında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl TEOG yerine gelen Liseye Giriş Sınavı’nın (LGS) gelecek yıl da uygulanacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “LGS önümüzdeki sene de uygulanacak”

Merve DUNDAR / İSTANBUL, (DHA)- EĞİTİM alanında yapacakları yenilik ve düzenlemelerin ayrıntılarını Ekim ayında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl TEOG yerine gelen Liseye Giriş Sınavı’nın (LGS) gelecek yıl da uygulanacağını açıkladı.

İstanbul’da basın mensupları ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önümüzdeki 3 yılı kapsayan bir yol haritasına sahip olduklarını ve bu planın ayrıntılarını Ekim ayı içinde açıklayacaklarını ifade etti. Eski alışkanlıklara yeni çözümler üretmek istediklerini belirten Selçuk, şu andan ziyade gelecek için yatırım yapılması gerektiğini vurguladı. Bakan Selçuk, öncelikle okullar arasındaki uçurumun kapanması ve fırsat eşitliğini sağlamak için çalışacaklarını dile getirdi.

“LGS BU YIL DA GEÇERLİ OLACAK”

Bu yıl TEOG yerine uygulanan LGS’nin önümüzdeki sene de aynı şekilde uygulanacağını belirten Selçuk, “Sınav öncesi yapacağımız hazırlıklarla belirsizlikleri azaltmaya çalışacağız. Sekizinci sınıfa geçen öğrencilerimizde bu yıl uygulanan sistem geçerli olacak. Bizim amacımız bir değişiklik olacaksa bu kuralı yeni başlayana koymak, ortada olana yeni kural getirmek değil” dedi.

LGS yerleştirmeye esas nakil kılavuzunun ilçe ve okul müdürleri ile birlikte hazırlandığını da dile getiren Selçuk, ikinci ve üçüncü yerleştirmeler sonucunda büyük bir rahatlama olacağını belirtti.

“ANA KONUMUZ MÜFREDAT DEĞİL ÖĞRETMENLER”

Müfredat değişikliği hakkında da konuşan Selçuk, “Bir karar alınırken bu tüm ülkeyi kapsıyor. Oysa müfredat değişikliği hangi bölgede neye ihtiyaç varsa ona göre olmalı. Bu durum küçük düzenlemelerle düzeltebiliriz. Müfredatın tamamını değiştirmek gibi bir durum ise söz konusu değil. Çünkü bizim konumuz müfredat değil, öğretmenler. Öğretmenlere daha çok yatırım yapmalı, onları ihmal etmemeliyiz. Usta bir öğretmene siz hangi müfredatı verirseniz verin o çocukların anlayacağı şekilde dersini anlatır” diye konuştu

“ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN YAPILAN OKUL TARTIŞMALARINA YOKUM”

“Çocuklar üzerinden yapılan okul tartışmalarına asla yokum” diyen Selçuk, “İnsanların beklentilerinin farkındayım. Bu biraz endişe yaratsa da aslında bir ihtiyaç. Ben şahsım için değil çocuklarımızın ihtiyaçları için buradayım. O nedenle bu beklentinin altını doldurmak ve sürdürmek için çalışmalıyız” dedi.

YÖK, ÖSYM ve MEB’in sıcak ilişkiler içinde olacağını da sözlerine ekleyen Selçuk, “Üniversite sınavı lisede görülen değil üniversitenin talep ettiği konulardan yapılmalı. Çünkü öğrenci için bu sınav bir lise bitirme değil üniversiteye geçme sınavı” dedi.

(FOTOĞRAF)

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