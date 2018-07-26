Milli Eğitim Bakanı Selçuk okul müdürlerini dinledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'daki bazı okul müdürleriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Selçuk, Ankara'nın merkezinde ve ilçelerinde görev yapan farklı tür ve kademedeki okulları temsilen davet edilen eğitim yöneticileriyle görüştü.
Bakan Selçuk, Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, okul müdürlerinin eğitim alanındaki konulara ilişkin görüş ve önerilerini dinledi. Selçuk, okul müdürleri ile okullarda tespit edilen sorunlar ve bu sorunların çözümü konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ve Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da katıldı.
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