HABER

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okul müdürlerini dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 14:54 | Son Güncelleme

Ziya Selçuk, Ankara'daki bazı okul müdürleriyle toplantı yaparak, görüş alışverişinde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'daki bazı okul müdürleriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Selçuk, Ankara'nın merkezinde ve ilçelerinde görev yapan farklı tür ve kademedeki okulları temsilen davet edilen eğitim yöneticileriyle görüştü.

Bakan Selçuk, Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, okul müdürlerinin eğitim alanındaki konulara ilişkin görüş ve önerilerini dinledi. Selçuk, okul müdürleri ile okullarda tespit edilen sorunlar ve bu sorunların çözümü konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ve Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da katıldı.

PARTNERHayretle izlediler! Doğum anı şoke ettiHayretle izlediler! Doğum anı şoke etti
Anastasiadis: Çözüm için Türk askeri Ada'dan çekilmeliAnastasiadis: Çözüm için Türk askeri Ada'dan çekilmeli
Sevgi evinde sünnet töreniSevgi evinde sünnet töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meb Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Milli eğitim Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karlov suikastında son dakika tutuklama kararı!

Karlov suikastında son dakika tutuklama kararı!

Sevgilisini öldürüp firar etmişti! Tüyler ürperten iddia

Sevgilisini öldürüp firar etmişti! Tüyler ürperten iddia

İzmir Aliağa demir-çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var

İzmir Aliağa demir-çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var

Kayıp Evrim ile ilgili kahreden gelişme!

Kayıp Evrim ile ilgili kahreden gelişme!

İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Meclis önünde eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

Meclis önünde eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.