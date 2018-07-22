Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a hemşehrilerinden coşkulu karşılama

Özkan ARSLAN- Muhammet BAYRAM- Birol KARAKILIÇ/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, memleketi Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Emirler köyünde kendisi için verilen kutlama yemeğine katıldı. Hemşehrilerinin yoğun ilgi gösterdiği Selçuk, "Sizlerin duaları bizim gayretimizle birleştiğinde, inşallah çok büyük mesafeler alacağız. Eğer sizin de destekleriniz olursa, Türkiye'de önümüzdeki yıllarda eğitimin, eğitim sisteminin şaha kalktığını hep beraber göreceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, eşi Rana, kızı Şahika ve oğlu Yusuf Selçuk'la birlikte, baba ocağı Emirler köyünde kendisi için verilen yemeğe katıldı. Babası Cevdet Selçuk ve ellerinde Türk bayraklı kalabalık grup tarafından karşılanan Bakan Selçuk için mahalle meydanında iki koç kurban edildi.

Seymenlerin gösterilerinin ardından kürsüye çıkan Bakan Selçuk, "Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile bakanlık görevi nasip oldu. Ülkemize hizmet etmekle ilgili bir fırsat doğdu" dedi.

Bakan Selçuk konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye yeni yönetim sistemiyle dünyada çok daha kolay rekabet edebilmek için, yeni bir anlayışla, yeni bir kabiniyle, harekete geçmiş vaziyette. Bu kabinenin bir boyutu da Milli Eğitim Bakanlığı. Çocuklarımızın, evlatlarımızın geleceği, onların gelecekte çok daha sağlıklı ve mutlu olmaları için neler yapabiliriz bütün ekibimizle, buna kafa yoruyoruz. Bu köyden çıkmış birisi olarak, bir öğretmen olarak, bir öğretim üyesi olarak, bu toprağa hizmet etmek bana her zaman şeref verdi. Türkiye öğretmen sayısı bakımından, derslik sayısı bakımından çok büyük sıkıntılar içindeyken, şimdi Allah'a şükür çok büyük mesafeler alınmış vaziyette. Şimdi kaliteyi arttırmak için bir yolumuz var. Ve bu yolu aşacak güçteyiz. Hep beraber, iş birliği ve güç birliğiyle elimizden geleni yapacağız. Sizlerin duaları, bizim gayretimizle birleştiğinde inşallah çok büyük mesafeler alcağız. Eğer sizinde destekleriniz olursa, Türkiye'de önümüzdeki yıllarda eğitimin, eğitim sisteminin şaha kalktığını hep beraber göreceğiz. Desteklerini ve dualarınızı bekliyoruz."

'MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ZOR BİR GÖREV'

Konuşmasının ardından, mahalle camisinde hemşerileriyle birlikte namaz kılan Bakan Ziya Selçuk, babası Cevdet Selçuk, eşi ve çocuklarıyla birlikte aynı masada oturarak yemek yedi. Burada kendisine sevgi gösterilerinde bulunanlarla sohbet eden Bakan Selçuk, fotoğraf çektirdi. Bakan Selçuk, kendisine gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduğunu ve duygulandığını kaydederek, "Milli Eğitim Bakanlığı zor bir görev. Türkiye'de hemen hemen herkese dokunan bir görev. Çünkü dedenin torunu var, çocukların kardeşi var, anne babaların çocukları var. Eğer biz çocuklarımızın eğitimiyle ilgili herhangi bir şey yapabilirsek bu toplumun tamamını kuşatan çok derin bir etkiye yol açacak. Türkiye'nin yeni sistemiyle beraber, çok daha hızlı yol almamız konusunda bize aracılık edecek. Önümüzdeki yıllar zorlu bir dönemeç olacak. Eğitim çok uzun yıllar içerisinde ortaya çıkan ama çok kısa süre içinde bozulan bir sistem. Şu ana kadar yapılan çok güzel işler var. Çok güzel bir, iki, üç dediğimiz bu işlere biz dört, beş, altı diye devam edeceğiz. Ben topluma hep olumlu mesajlar veriyorum. Çünkü inanıyorum, gerçekten Türkiye'nin buna birikimi var. Zamanı gelmiştir, vakti gelmiştir. Biz bunu hep birlikte başarabiliriz. Onun için ihtiyacımız olan tek şey; iş birliği ve güç birliği" diye konuştu.

Bakan Ziya Selçuk, programın sona ermesinin ardından annesi Aynur Selçuk'un mezarını ziyaret etti.