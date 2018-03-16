Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Tüketime gitmeden toplumun ihtiyacı kadar üreterek, tükettiğinden geriye kalanı da çevreye en az zarar verecek hale getirmek için gayret göstermemiz lazım. Bunun için toplumda farkındalık oluşturulması gerekir." dedi.

Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen "Geri Dönüşüm Doğaya Vefa" projesinin tanıtım töreninde konuşan Yılmaz, projenin önemine değinerek emeği geçenleri tebrik etti.

İnsanın sağlıklı bir çevrede yaşamasının en temel hak olduğunu ifade eden Yılmaz, "Sağlıklı bir çevrede yaşanması için yapılması gereken ne varsa görüyoruz ki belediye başkanımız onu yapıyor. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Çevreyi temiz tutup doğa dostu olmak gerektiğini dile getiren Bakan Yılmaz, "Bunun için de az tüketmek, tüketileni de mümkünse yeniden kazanmak lazım. İsraftan da vazgeçmek lazım. Gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki en belirgin fark bazı ülkelerin tüketime yönelik olması, bazılarının ise tüketecek bir şey bulamaması. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey tüketime gitmeden, toplumun ihtiyacı kadar üreterek, tükettiğinden geriye kalanı da çevreye en az zarar verecek hale getirmek için gayret göstermemiz lazım. Bunun için toplumda farkındalık oluşturulması gerekir." ifadelerini kullandı.