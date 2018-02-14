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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Bu yıl TEOG olmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 13:26 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "Bu yıl TEOG olmayacak, adrese dayalı yerleştirme, eve en yakın okul sistemini dikkate alarak ve diğer belirlediğimiz hususlarla birlikte öğrencilerimizi yerleştireceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Bu yıl TEOG olmayacak

Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili de bilgilendirme yapıldı.

Söz konusu yönetmelikteki düzenlemelerin ortaöğretime başlayan öğrencilere ilişkin olacağı anlatılan bilgilendirmede, yönetmeliğin geçici maddesinde yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümlerin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleşen, yani 9'uncu sınıfa başlayacak öğrencileri kapsadığı, halihazırda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin nakil ve geçişlerinin ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceği belirtildi.

Bu konuya ilişkin yönetmelikte yer alan ifadenin açık olmasına rağmen bazı internet haber sitelerinde kamuoyunu yanıltacak şekilde "TEOG’un kaldırılmadığı, bu yıl da uygulanacağı ve bu yıl 8'inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencileri kapsamadığı" şeklinde gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı haberlerin yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi, adı geçen yönetmelik hükümleri ile yeniden düzenlenmiş olup, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sonunda ortaokul ve imam hatip ortaokulunun 8'inci sınıfını tamamlayacak ve 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleşecek tüm öğrencileri kapsamaktadır. Ortaöğretime yeni geçiş, Bakanlığımızın kamuoyu ile paylaştığı şekilde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla uygulanacaktır. Buna ilişkin kılavuz hazırlama çalışmasına başlanmış olup, tamamlandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır."

MÜSTEŞAR TEKİN'DEN YÖNETMELİK AÇIKLAMASI

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin de yönetmeliğe ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Ortaöğretim yönetmeliğine ilişkin okuma yazma bilmeyenlerin yanlış yorumlarla kafa karıştırdıklarına" işaret eden Tekin, yönetmeliğin şu an 8'inci sınıfta okuyup 9'uncu sınıfa yerleşecek bütün öğrencileri kapsadığını belirtti.

Geçici maddenin ise nakil ve geçişleri düzenlediğini vurgulayan Yusuf Tekin, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 9'uncu sınıfa başlayan öğrencilerin nakil ve geçişlerinin ise eski hükümlere göre yapılacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ismet yılmaz TEOG

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
okulun sonu gelmiş hala kimse cıkıpta şöyle şöyle yapacağız demiyor öğretmenler dahil herkesin kafası karışık her kafadan bir ses nedir bu yaaa şu çağda yapılan düzensizliğe bak bari çıkıp şunu söyleyinde herkes rahatlasın zenginin cocuğu iyi okulda diğerleride göstermelik okullarda okuyacak herkes başının çaresine baksın
Sayın bakanın ayla öncesindeki açıklamalarında TEOG kalkmıştır, bitmiştir demişti. Şimdi nereden çıktı gene bu konu. Demek ki TEOG sistemini ileriki zamanlarda geri getirebiliriz demek oluyor bu açıklama
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