Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Bu yıl TEOG olmayacak

Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili de bilgilendirme yapıldı.

Söz konusu yönetmelikteki düzenlemelerin ortaöğretime başlayan öğrencilere ilişkin olacağı anlatılan bilgilendirmede, yönetmeliğin geçici maddesinde yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümlerin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleşen, yani 9'uncu sınıfa başlayacak öğrencileri kapsadığı, halihazırda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin nakil ve geçişlerinin ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceği belirtildi.

Bu konuya ilişkin yönetmelikte yer alan ifadenin açık olmasına rağmen bazı internet haber sitelerinde kamuoyunu yanıltacak şekilde "TEOG’un kaldırılmadığı, bu yıl da uygulanacağı ve bu yıl 8'inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencileri kapsamadığı" şeklinde gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı haberlerin yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: