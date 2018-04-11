Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Hatay'da eğitim değerlendirme toplantısına katıldı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İnanıyorum ki eğitimde çok iyi bir mesafe aldık. Eksiklerimiz var mı? Var. Ama geçmişe kıyasla bakarsak eğitimin her alanında çok daha ileriye gittiğimizi görüyoruz." dedi
Yılmaz, Hatay Valiliğinde düzenlenen il eğitim değerlendirme toplantısına katılarak, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'dan brifing aldı.
Yılmaz, basına kapalı gerçekleşen toplantı sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitime katkı sağlayan tüm hayırsever ve il idarecilerine teşekkür etti.
Hatay'a eğitim alanında önemli hizmetler yapıldığını vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:
"Türkiye'ye eğitimde toplam 64 milyarlık yatırım yaptık. Hatay'a ise 1 milyar 415 milyon 192 bin liralık yatırım yaptık. Hatay'da 7 bin 323 olan derslik sayısını 16 bin 607'ye ulaştırdık. İlköğretimde 2002'den 2017'ye derslik başına düşen öğrenci sayısı 38'den 25'e düşürüldü. Türkiye genelinde de 36'dan 24'e düştü. Ortaöğretimde ise 35'ten 25'e düştü. İlköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 2003'te 26 iken bugün 17'ye düştü. Ortaöğretimde ise 20'den 14'e düştü."
Yılmaz, öğrencilere teknolojiyle buluşmuş bir eğitim verildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Hatay genelinde 14 bin 714 bilgisayar okullara ulaştı. Bin 100 okulumuza hem ADSL ve uydu bağlantısı üzerinden bilgi otoyollarına ulaşabilmesine imkan sağlandı. 747 bilişim teknolojileri sınıfı açıldı. Fatih Projesi kapsamında Hatay'da öğrenci ve öğretmenlere 29 bin 275 adet tablet bilgisayar dağıtıldı. 8 bin 831 etkileşimli akıllı tahtayı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Hatay'da 98 milyonun üzerinde kitabı öğrencilerimize ücretsiz dağıttık. Bunun için 151 milyon liralık kaynak ödedik. Bunun yanında üzüm ve süt dağıtımı da yapıldı. 148 milyon lira annelerin hesabına para yatırdık. Niçin? Evlatlarını düzenli olarak okula göndersinler diye. Okullarda hangi ders olursa olursa, öğrencilerimiz ilave eğitim almak isterse ücretsiz olarak bu dersleri de veriyoruz. Geçen yıl 1389 kursumuza 267 bin 602 öğrencimiz katıldı."
Yılmaz, ilde okul öncesi eğitimde kurum sayısının 8 kat arttığını vurgulayarak, 2002'de 31 olan kurum sayısının 233'e yükseldiğini, okul öncesi eğitimde öğretmen sayısının da 11 kat arttığını söyledi.
- "Eğitimde çok iyi bir mesafe aldık"
Hatay'da hayırsever potansiyeli olduğunu ve onları eğitime yönlendiren Hatay Valisi Erdal Ata'ya teşekkür ettiğini aktaran Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sözleşmeli öğretmenlik başladıktan sonra bilhassa sınır ilçelerine, köylere öğretmenlerin geldiğini, artık bir yıl gelip ertesi yıl giden öğretmen kalmadığını, eğitimin kalitesinin arttığını, 2002-2003'te 11 bin 348 olan öğretmen sayımızın şimdi 24 binin üzerine çıktığını görüyoruz. İkili eğitimi kaldırmak için ilave dersliklere ihtiyacımız var. İnşallah planlamasını yapıyoruz. Yine devlet-millet iş birliğiyle bunu ortadan kaldıracağız. 80 yılda yapılan derslikten fazla bu dönemde yapıldı. Yani Hatay'daki dersliklerin yüzde 60'a yakını bu dönemde yapıldı. İnşaat halinde olan dersliklerimiz de var. İnanıyorum ki eğitimde çok iyi bir mesafe aldık. Eksiklerimiz var mı? Var. Ama geçmişe kıyasla bakarsak eğitimin her alanında çok daha ileriye gittiğimizi görüyoruz. İnşallah devlet-millet iş birliğiyle evlatlarımıza bizim aldığımız eğitimden çok daha iyi bir eğitim veriyoruz. Yarının eğitimini bugünden daha iyi kılmak için de el birliği içerisinde çalışıyoruz."
Yılmaz'a programında Vali Erdal Ata, AK Parti Hatay milletvekilleri Orhan Karasayar, Mehmet Öntürk, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler de eşlik etti.
Suudi Arabistan duyurdu! 'İnsansız hava aracı düşürdük'
Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti
OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama
ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Canlı yayındaki tüm rezillikleri unutturan anlar
Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...
CHP’yi karıştıran anket tartışması
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Okuyucu Yorumları 0 yorum