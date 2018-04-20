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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Hiç şüpheniz olmasın, bu aziz milletin evlatlarının gideceği 64 bin okuldaki öğrenciler, diğer sınavla girilen 1366 okula giden öğrenciler kadar başarılı olacaktır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 10:49 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Hiç şüpheniz olmasın, bu aziz milletin evlatlarının gideceği 64 bin okuldaki öğrenciler, diğer sınavla girilen 1366 okula giden öğrenciler kadar başarılı olacaktır."

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