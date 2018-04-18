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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, İzmir'de Arnavut Bakan ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:45 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Arnavutluk Eğitim Spor ve Gençlik Bakanı Lindita Nikolla ile ikili görüşme yaptı, Aliya İzetbegovic Ortaokulu'nu gezdi.

Taylan YILDIRIM, Doğan ÇİZMECİ, Tuncer YILMAZ - Tekin GÜRBULAK KEMALPAŞA, (İzmir), (DHA) Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Arnavutluk Eğitim Spor ve Gençlik Bakanı Lindita Nikolla ile ikili görüşme yaptı, Aliya İzetbegovic Ortaokulu'nu gezdi. Ortaokulda da, Arnavutça'nın seçmeli ders olarak kabul edilmesinden dolayı tören düzenlendi. Seçmeli dersin görüldüğü sınıfı ziyaret eden iki bakan, burada öğrencilerle Arnavutça konuştu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kemalpaşa'da Arnavutluk Eğitim Spor ve Gençlik Bakanı Lindita Nikolla bir araya geldi. Belediye Konuk Evi'nde basına kapalı olarak yapılan ikili görüşme sonrasında, İsmet Yılmaz mevkidaşıyla birlikte kırsal Halilbeyli Mahallesi'ndeki Aliya İzetbegovic Ortaokulu'na geçti. Okulda, Arnavutça'nın seçmeli ders olarak kabul edilmesinden dolayı tören düzenlendi. İki bakanın halk oyunları gösterisiyle karşılanmasından sonra, okul öğrencileri Selin Önal ve Melike Atalay Arnavutça şiir okudu. Ardından öğrenci korosu da Türkçe ve Arnavutça şarkı söyledi. ÖĞRENCİLERİN HEYECANI BİZLERİ MUTLU ETTİ Törende konuşan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, seçmeli ders olarak Arnavutça'yı başlattıklarını söyleyip, hayırlı olmasını diledi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye ile Arnavutluk ortak geçmişe sahip, dost ve kardeş iki ülkedir. Güçlü bağlarımız asırlara dayanır. Arnavutluk'ta ortak tarihimize dair eserler var. Sayın Bakan, dost ve kardeş ülkede misafir değil aynı zamanda kendi evinizdesiniz. Kültürümüzü tarihimizi, dilimizi en iyi şekilde gelecek nesillere eğitimle aktarırız. Yaşayan diller ve lehçeler dersini ortaokullara seçmeli dersler arasında okutmaya başladık. Zazaca, Kurbamanca, Abazaca, Lazca'nın yanı sıra Boşnakça da Arnavutça da okutulan diller arasında yerini almıştır. Ortaokulda Arnavutça dersini isteyen öğrenciler, seçebileceklerdir. Bağlarımızı çocuklarımız vesilesiyle pekiştirilecektir. Arnavutça dersinin başlatılması, sınır dışında da iyi karşılanmıştır. Bakanlık olarak kitapları ücretsiz olarak temin ettik. Sevgili öğrencilerin bu dili öğrenmedeki heyecanı ne kadar iyi bir karar aldığımızı gösteriyor dedi. Arnavutluk Eğitim Spor ve Gençlik Bakanı Lindita Nikolla ise, Buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Heyecanla bugünü bekledim. Şimdi heyecanım geçti, çünkü burası da benim evim. Kendimi burada ailemde gibi hissediyorum. İki ülke olarak güçlü ve beraber bir geçmişimiz var. Bu heyecanı gelecekteki işbirliğini güçlendirmemiz gerekiyor. Biz de ülkemizde Türkçe dili için çaba göstereceğiz diye konuştu. BİRLİKTE SINIFLARI GEZDİLER ARNAVUTÇA KONUŞTULAR Törenden sonra seçmeli dersin görüldüğü sınıfı ziyaret eden iki bakan burada öğrencilerle Arnavutça konuştu. Öğrenciler de onlara eğitim düzeylerini gösterdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet yılmaz, 4 yıl sonunda, öğrencilerin akıcı bir şekilde Arnavutçayı konuşabilecek düzeye geleceklerini söyledi.

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