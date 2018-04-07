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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Kırklareli Valiliği'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 16:59 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Kırklareli Valiliği'ni ziyaret etti

KIRKLARELİ (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kırklareli Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Yılmaz, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap için Kofçaz ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldıktan sonra, Valiliğe geçti.

Valilik anı defterini imzalayan Yılmaz, daha sonra Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve kurum müdürleri ile görüştü. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Bakan Yılmaz, daha sonra kentten ayrıldı.

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Bakan ismet yılmaz Kırklareli Valiliği

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