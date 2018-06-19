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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Münbiç'te ABD ile yapılan protokolün uygulamaya geçmesi Türkiye'nin dış politikadaki çok büyük başarısını göstermektedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 12:10 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Münbiç'te ABD ile yapılan protokolün uygulamaya geçmesi Türkiye'nin dış politikadaki çok büyük başarısını göstermektedir"


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