Milli Eğitim Bakanı Yılmaz nikah şahidi oldu

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, iş adamı Musa Emmioğlu'nun kızının nikah töreninde, şahitlik yaptı.
Yılmaz, Sivas'taki bir düğün salonunda düzenlenen iş adamı Emmioğlu'nun kızının nikah törenine katıldı.
Belediye Başkanı Sami Aydın'ın kıydığı nikahta, Merve Emmioğlu ve Atilla Arslan çiftinin şahitliğini Bakan Yılmaz, Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin yaptı.
Genç çifte mutluluk dileyen Yılmaz, gelin ve damadın birlikte bir yola çıktığını, birbirlerinin haklarını gözetmeleri gerektiğini söyledi.
Çifte çeşitli nasihatlarda bulunan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Bizim büyüklerimiz der ki 'Sahibi hürmetine kulu incitme.' İnşallah damadımız gelinimizi, gelinimiz de damadımızı incitmeyecek çünkü bilecek ki Allah'a karşı bir sorumluluğu var. Kusurları görmemeleri gerekiyor. Büyük kusurları küçültmeleri lazım, küçük kusurları da hiç görmemeleri lazım. İnanıyorum bu kardeşlerim birbirlerine muhabbet nazarıyla bakınca birbirlerinde kusur değil inşallah güzellikleri, iyilikleri ve beraber cennete gitme hedefinde birbirlerine yardımcı olacaklarına inanacaklar, gereğini yerine getirecekler."
"Ailenin temeli kadındır. Her şeyin sahibi kadındır, toplumu da çocukları da o yetiştirir" diyen Yılmaz, evlilik cüzdanını geline verdi.
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