Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, okul açılışında duygu dolu anlar yaşadı

Burdur’un Bucak ilçesinde Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı şehidinin adı verilen Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılışını yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, konuşma yaptığı sırada duygu dolu anlar yaşadı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bucak Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (BEKAP) kapsamında kitap fuarı ve bir dizi programlara katılmak üzere Burdur’un Bucak ilçesinde, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan’ın adı verilen Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılışını yaptı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bucak’taki okul açılışı sırasında yaptığı konuşma sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörist gruplarla girdiği çatışma sonucu geçen Mart ayında şehit olan Muhittin Talha Çalışkan’ın ismi, mezun olduğu Bucak Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne verildi. Bir süre önce yeni binası için temel atılan ve bu yıl tamamlandıktan sonra hizmete açılan Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin resmi açılışı için okul bahçesinde tören düzenlendi. Töreni Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Burdur Milletvekilleri Reşat Petek ve Bayram Özçelik, Vali Şerif Yılmaz, Kaymakam Yalçın Sezgin, diğer protokol üyeleri, şehit ailesi ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Okulumuz Burdur’a, Bucak’a hayırlı olsun. Okulumuza Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Muhittin Talha Çalışkan kardeşimizin ismini verdik. Bu vatanın sahipleri olan kardeşlerimize olan borcumuzu ancak ve ancak onların uğranı can verdikleri değerleri daha güçlendirerek ödeyebiliriz. Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun” dedi.

“Bundan daha güzel bir değerler eğitimi olabilir mi?”

Türk milletinin tarih boyunca vatanı uğruna can verdiğini ve Muhittin Talha Çalışkan gibi nice isimlerin vatan uğruna can verdiğine dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, “İnanıyoruz ki Türkiye’nin eğitimi dünden daha iyi, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bazen kardeşlerimiz, maddi değerleri anlattıktan sonra şunu soruyorlar; ‘Bu maddi değerler iyi de değerler eğitiminde bir eksik var mı?’ 15 Temmuz’u gören hiç kimsenin, bu ülkede değerler eğitimi verildiğinden şüphesi olmaz değil mi? Bir insanın en değerli varlığı canıdır, onu kaybettiğinizde her şeyinizi kaybediyorsunuz. Ama bir Cumhurbaşkanı, bir devlet başkanı milletine seslendi, hakkına - hukukuna, evlatlarının geleceğine bu ülkeyi seçtikleri aracığıyla yönetilme hakkına sahip çıkın denildiğinde, 7’den 70’e herkes sokağa çıktı. Hakkını - hukukunu korudu. Söyler misiniz, bundan daha güzel bir değerler eğitimi olabilir mi?” diye konuştu.

“500 bin nüfuslu yerlerde 5-6 bin kişi cenazeye katılıyor”

Şehit cenazelerine sıklıkla katıldığını ifade ederek, 500 veya bin nüfuslu yerlerde katıldığı cenazelerin 5 bin - 6 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlanmasının kalabalık vatandaş toplulukları tarafından ebediyete uğurlandığını anlatan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, “Bir şehit cenazesine katıldı. Hem yağmur yağıyor, hem yol çamurlu. Gittiğim şehit cenazelerinden birinde şehit babasına sordum; cenazeye katılanları tanıyor musunuz dedim. Hiçbirini tanımaz. Bir insan, hiç tanımadığı, bilmediği bir insanın cenazesine yağmurda -çamurda niçin katılır? İnanıyor ve biliyorum ki; bizler bu ülkede başı dik, ay yıldızlı bayrağın altında özgürce yaşayalım diye en değerli varlığını veren insanlar için bir teşekkür gerekir diyor ve yağmur - çamur dinlemeden, tanıyıp tanımadığına bakmaksızın, bu milletin vatandaşı olmayı yeterli görerekten ‘Vatandaşım, hemşehrim, kardeşim’ diyerek, cenazesine katılıyorum. Bundan daha büyük değerler eğitimi olabilir mi?” şeklinde konuştu.