Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Sinop’tan ayrıldı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sinop’a gelen Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz, Sinop’tan ayrıldı.

Öğle saatlerinde Sinop’a gelen ve çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz daha sonra Sinop Valiliği’nde İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Ardından 5. Olağan Ak Parti Sinop İl Kadın Kolları Kongresi’ne katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz kongre sonrası 18:00 ’da Sinop’tan ayrıldı.